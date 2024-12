Estas son las cortitas de hoy miércoles 18 de diciembre de 2024

Eduardo Salhuana

Quita cuerpo

Luego de toda la batahola que se armó por la decisión del Congreso de la República de eliminar la detención preliminar, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, si bien es cierto reconoció el garrafal error, también justificó la actuación del Parlamento alegando que “son 130 congresistas de 13 bancadas…”. En buen cristiano, nadie se dio cuenta de que metieron un artículo de contrabando en la norma. ¿Y quién fue? “Desconozco, no formo parte de la Comisión de Justicia”, respondió. La clásica, otorongo no come otorongo.

Dina Boluarte - I

Ceguera

Faltan poquitos días para la Nochebuena y parece que en el Ejecutivo no son precisamente aires de paz y amor lo que se respira. Ayer, la presidenta Dina Boluarte, durante la ceremonia de graduación de la Escuela Nacional de la Marina Mercante del Perú Almirante Miguel Grau, volvió con la cantaleta, perdón, con la aseveración de que su gobierno trabaja “con las manos limpias y sin mirar las encuestas”. Qué bueno por ella, el 4% de aprobación que le da el estudio de Ipsos seguro, segurito, la deprimiría.

Dina Boluarte - II

Mirando a Hollywood

“No estamos trabajando para ser artistas de Hollywood. Estamos trabajando sin descanso para disminuir la pobreza de nuestra querida patria”, agregó muy suelta de huesos. Qué curioso que mencione a Hollywood, ¿no? ¿Será que la traicionó el subconsciente y lo primero que se le vino a la mente fue la meca de las estrellas de la cinematografía? Sipi, esas que se someten a una serie de tratamientos estéticos un día sí, y el otro también. ¿Habrá más novedades en la metamorfosis presidencial?

Eduardo Arana

Y la “mamá del Perú”

Mientras, en el Ejecutivo, ya no saben cómo congraciarse con la mandataria. El último ayayero, perdón, ministro en salir a dar la cara por su jefa ha sido el titular de Justicia, Eduardo Arana, quien justificó su cortina de humo, perdón, su propuesta para debatir la pena de muerte para violadores de menores. “Ocurrió una noticia horrorosa frente a la violación y posterior muerte de una niña de 11 años; la presidenta ante esta situación reaccionó como cualquier madre…”, arguyó. Sí pues, ese es el problema, ella no es cualquier madre, es la persona que rige los destinos de más de 33 millones de peruanos. ¡Dios nos coja confesados!

Geiner Alvarado

Revés judicial

No solo el golpista Pedro Castillo tiene contratiempos judiciales. Su otrora amiguis Geiner Alvarado, exministro de Transportes y Comunicaciones, deberá pasar la Navidad tras las rejas. La Corte Suprema de Justicia declaró infundado su pedido para que se revise la orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción y organización criminal. Ni modo.