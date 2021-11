Estas son las cortitas de hoy miércoles 17 de noviembre de 2021

Furia cerronista (I): Dina quiere pasar piola

Luego de la arremetida cerronista, la vicepresidenta Dina Boluarte evitó hacer más comentarios sobre las actitudes infraternas del partido de Vladimir Cerrón. “Creo que Perú Libre es un partido democrático y en arreglo a esa democracia nosotros seguimos trabajando por el Perú”, señaló escuetamente desde Chiclayo. Pero si creyó que con esta diplomática respuesta amainaría la tormenta, se equivocó.

Furia cerronista (II): ‘Puka’ contraataca

Guido Bellido intentó ridiculizar a Boluarte afirmando que ella “no era tendencia nacional ni una persona que podía cohesionar millones de votos en el país” durante la campaña para que ahora diga que fue utilizada por Perú Libre. “(Tiene) una autoestima muy elevada”, comentó con sorna el expremier, y agregó: “Donde no me quieren, agarro mis cosas y me voy”. El mensaje bien podría haber tenido doble destinatario. ¿Aló, Mirtha?

La frustración de Carhuapoma: ¿Cuáles logros?

En Essalud también se cuecen habas. Mario Carhuapoma, el cuestionado jefe de esa institución, no pudo exhibir ayer sus “logros” ante los periodistas, quienes no dejaban de preguntarle por su renuncia al cargo y la irregular contratación de funcionarios con títulos falsos. Frustrado, no tuvo más remedio que dar media vuelta e irse. En tanto, la titular de Trabajo, Betssy Chávez, dice que, salvo deceso o renuncia, hay Carhuapoma para rato en Esasalud, ¿qué estaremos pagando?

Perú Libre y Runasur: Dios los cría...

Parlamentarios de Perú Libre se reunieron con sus colegas de Argentina y Bolivia dizque para conversar sobre Runasur, el ideologizado proyecto que impulsa en la región Evo Morales y que aquí en el Perú cuenta con la bendición del presidente Pedro Castillo. Dios los cría y ellos se juntan.

Congresista Abel Reyes: Rechazo congresal

La Junta de Portavoces del Congreso rechazó la agresión física y verbal al legislador Abel Reyes (PL) de parte de algunos efectivos policiales destacados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Abel Reyes fue víctima de una agresión por parte de un policía en el aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Congreso)

Perú en la OEA: Sede de asamblea 2022

La Cancillería peruana informó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó, por aclamación, que el Perú sea sede de su Asamblea General en 2022.

El presidente Pedro Castillo recibió el saludo protocolar del secretario general de la OEA, Luis Almagro. (Foto: Presidencia Perú)

