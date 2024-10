Estas son las cortitas de hoy miércoles 16 de octubre de 2024

KIRA ALCARRAZ

Con brevete vencido

La congresista Kira Alcarraz de Podemos Perú sufrió un accidente automovilístico el último domingo en Lurín cuando manejaba su vehículo con el brevete de conducir ¡VENCIDO!, informó Canal N. De acuerdo al parte policial, la legisladora se encontraba acompañada de otras tres mujeres cuando tuvo un accidente con una mototaxi por lo que tuvo que ser trasladada a una clínica donde determinaron que estaba policontusa. Uhm, y ahora, ¿qué explicación dará la legisladora para justificar su falta? A ver si dice alguito la Comisión de Ética aunque esperanzas, en realidad, no tenemos.

GUSTAVO ADRIANZÉN

Nadita de unidad

Tanto llamado a la unidad de la presidenta Dina Boluarte para luchar contra la criminalidad parece que no le hace ni cosquillas al primer ministro Gustavo Adrianzén, quien no pierde tiempo para lanzar sus comentarios irónicos sobre el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. “Él (Villena) es la persona menos indicada, con todo lo que ellos (el Ministerio Público) dejan de ejecutar, para hablar de presupuesto, es el menos indicado”, comentó. Bueeeno, parece que Adrianzén, Santiváñez y Boluarte también son los menos indicados para hablar de unidad, ¿verdad?

EDUARDO CASTILLO

Consuelo de tontos

Al congresista por Fuerza Popular, Eduardo Castillo, no le hizo gracia ese 88% de desaprobación que registra el Congreso de la República, según la última encuesta de Ipsos. Para justificarlo dijo que, a diferencia del Parlamento, el Poder Ejecutivo solo tiene un liderazgo, el de la jefa de Estado, mientras que el Congreso tiene 130 personas y “cada una de ellas comete errores que suman a la desaprobación”. Bien dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

En la luna

Y mientras en todo Lima la preocupación por la inseguridad ciudadana va en aumento, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció la construcción de una nueva playa artificial en el club metropolitano Huaycán, en Ate, precisamente el distrito donde un sicario asesinó el lunes a un docente dentro de un colegio. “Antes de diciembre quiero inaugurar, y poner ahí también una playa más, con su arena, con su vóley playa y fútbol playa; ahí para que tengan noticia”. Por lo visto no solo Dina Boluarte vive en una realidad paralela.

‘CHIBOLÍN’

