De lejos parece, de cerca es - I

El “oficialista” Podemos

No han caído nada bien en la bancada de Podemos las declaraciones del congresista Carlos Anderson, quien marcó distancia de Perú Libre, cuestionó las asiduas visitas de su colega Enrique Wong al Ministerio de Transportes y añadió que si el camino del bloque es hacia el oficialismo, prefiere poner pies en polvorosa. Wong, en tanto, lamentó sus expresiones, pero, más que lamentarlas, debería preocuparse, porque si Anderson agarra sus maletas, dejarían de ser bancada. ¿O se sumarán, quizás, a Perú Democrático?

(Foto: archivo GEC)

De lejos parece, de cerca es - II

Pruebas al canto

Lo cierto es que no hay forma de tapar el sol con un dedo. Para ejemplo, un botón, o mejor dicho, un voto. El líder de Podemos, José Luna Gálvez, no votó la admisión de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Justo en ese momento se ausentó de la sesión, pero sí votó cuando en la misma sesión se sometió a consulta la fecha y hora de la presentación del mandatario ante el Pleno. ¿Casualidad? Uhmmm.

(Foto: Agencia Andina)

Aníbal Torres

Berrinche ministerial

Fastidiado por la declaración de Karelim López, quien ha dicho ante la Fiscalía que recibió presiones de un allegado al primer ministro Aníbal Torres, este explotó en las redes y atribuyó la denuncia a una “bazofia de golpistas” que “no sabe qué inventar para justificar la vacancia”. En lugar de hacer berrinche, el jefe del gabinete bien haría en colaborar con las indagaciones. ¿No será que tiene un Bruno Pacheco en la PCM? Que alguien le dé valeriana...

Foto: GEC / Britanie Arroyo

El otro Cerrón

Mentiras verdaderas

Otro que salió a quejarse fue el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, quien aseguró que su hermano Vladimir, el amo y señor de Perú Libre, no tiene naaaaada que ver con la designación de ministros. Ah sí, cómo no, ni él se lo cree. “¿Por qué no hablan de Verónika Mendoza, de las personas que han estado con el padre Arana (sic), del gabinete en la sombra...”, reclamó. Pues porque a ellos ya los desembarcó del Ejecutivo su hermano Vladimir, por eso.

Lucianita pasa piola...

Y la denuncia pa’ cuándo

Y la denuncia constitucional contra la excongresista Luciana León sigue durmiendo el sueño de los justos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aunque su titular Rosío Torres se ha comprometido a ponerla en agenda. “Nadie tiene corona”, ha dicho. Sí pues, pero si el tema no lo abordan los medios, seguiría pasando piola.

(Foto: GEC)

APRUEBAN MOCIÓN DE VACANCIA PRESIDENCIAL contra Pedro Castillo #LoÚltimo Bruno Pacheco no se presentó a la primera citación de la Fiscalía de la Nación Además, de Breña a Magdalena, los sobrinos de Pedro Castillo siguen en sus andanzas. Y, millones de personas confinadas en China se enfrentan a un brote récord de casos de COVID-19 en dos años.