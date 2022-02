Las dos caras de Betssy - I

Ministra a medio tiempo

Ahora resulta que Betssy Chávez es una como congresista y otra como ministra. Ayer, para justificar la presentación de una denuncia constitucional contra la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, sostuvo que lo hizo en su calidad de congresista y en el marco de su trabajo de fiscalización. O sea, ¿lo que hace la mano izquierda no lo sabe la mano derecha?

Las dos caras de Betssy - II

Fiscalización selectiva

Bueeeno, a ver si Chávez es igual de fiscalizadora con sus colegas del gabinete o de bancada, varios de los cuales tienen un rosario de denuncias. ¿O será que son tantos que no sabe por dónde empezar? Ah, también aclaró que ella no recibe sueldo de congresista, sino de ministra. Y, cómo no, si este último es muchísimo mayor que el de un parlamentario.

Modesto Montoya

No sabe, no opina

Y hablando de ministros cuestionados, le preguntaron al titular del Ambiente, Modesto Montoya, cómo, siendo un hombre de ciencia, se siente con el vendedor de agua arracimada Hernán Condori, quien ocupa el sillón ministerial en Salud. “Hay que poner las cosas en contexto; el presidente está evaluando, yo debo responder por mi sector, etc., etc., etc.”, respondió en RPP. Luego de darle tanta vuelta al tema, si algo quedó claro, es que no quiere quemarse por agüita ajena, ¿o no?

Hernán Condori

Investiga por Google

Mientras tanto, Hernán “agüita arracimada” Condori reveló que fue a través de Google que se enteró de las propiedades de su brebaje. “Me presentaron el producto, entré a Google e investigué. Es un tipo de agua, de estructura molecular...”, arguyó. Vergüenza ajena.

Hernán Condori, actual ministro de Salud, junto a Vladimir Cerrón.

Ministro Juan Silva

Toma y daca

La congresista por el Partido Morado Susel Paredes comentó que una colega le dijo que no firmaría la moción de censura contra el ministro de Transportes, Juan Silva, porque este ya se había comprometido a construir un puente en su región. ¿Y de quién se trata? Pues eso sí no lo dijo. ¿Por qué se cubren las otorongas?

Juan Silva se mantiene en la cartera de Transportes y Comunicaciones. (FOTOS: MTC)

En publicación de normas

No más retrasos

La congresista Auristela Obando (FP) ha presentado un proyecto que establece que las autógrafas de ley deben ser publicadas en el diario El Peruano en un plazo máximo de 48 horas, a menos que sean observadas. A ver si así se les quita la costumbre de dilatar el trámite...

(Infomercado)