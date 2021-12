Detrás de cámaras

El juego de la censura

Bien afanosos andan los congresistas de Perú Libre y sus aliados respecto de la moción para censurar a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. ¿Será porque, de prosperar la medida, asumiría la primera vicepresidenta, Lady Camones, de Alianza para el Progreso? Y es que, aunque juren y rejuren en APP que no es así –salvo las honrosas excepciones de Gladys Echaíz y Roberto Chiabra–, su bancada no pone mucho reparo a la hora de alinearse con el oficialismo. Ahí lo dejamos...

Se buscan asesores

La patinada de Castillo

¿Quién le escribirá los discursos al presidente Pedro Castillo? Ayer, en la ceremonia de graduación de 91 alféreces de fragata de la Marina, el mandatario le adjudicó la frase “en este buque nadie se rinde” a nuestro héroe Miguel Grau. El hecho no pasó desapercibido para el congresista José Cueto Aservi, quien aclaró que la cita le corresponde al teniente Enrique Palacios, y fue dicha luego de izarse nuestro pabellón durante el Combate de Angamos. “Una recomendación, señor presidente, asesórese mejor en temas históricos”, escribió Cueto. Bueeeno, no solo en ese campo necesita Castillo mejores asesores, ¿o no?

No da cara por sus chats

Hernando se corre

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró el lunes que acudiría a cuanta comisión del Congreso fuera citado para responder por sus conversaciones con la exfuncionaria del MTC Lisbeth Huamán y un presunto caso de tráfico de influencias. Sin embargo, a la hora de los loros pidió reprogramación. ¿Qué pasó? ¿No que iba a responder sin problemas? Puro floro; al final se corrió.

Cerrón se victimiza

Lamentos del otro Vladi

A través de su cuenta de Twitter, el sentenciado exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón se victimizó, una vez más. Se quejó por el congelamiento de sus cuentas, la incautación de la reparación civil que pagó, el embargo de su casa en Huancayo y su procesamiento por terrorismo, entre otras cosas. “Pero, agregó, ¡jamás embargarán mi convicción de victoria!”. ¿Qué habrá querido decir con esto último? ¿Cuál victoria? Ah sí, la de su socio político que él siente como suya...

Amplían la legislatura

Alerta Roja

Y se concretó lo que temíamos. El Congreso oficializó la ampliación de su primera legislatura hasta el 17 de enero de 2022. Mucho ojo, entonces, con los proyectos de ley que serán incluidos en la agenda del Pleno. Avisados estamos.

