El berrinche de Sigrid - I

Gabinete completo

La presidenta Dina Boluarte completó la conformación de su gabinete. En Transportes estará la economista Paola Lazarte Castillo mientras que en Trabajo hará lo propio el abogado Eduardo García Birimisa, quien integraba el equipo técnico de la Comisión de Trabajo del Parlamento, que preside Sigrid Bazán.

(Foto: Congreso)

El berrinche de Sigrid - II

¿Se quedó picona?

¿Y qué dijo su ahora exjefa? “El gabinete es un desastre. El ahora ministro García laboraba hasta hoy en la Comisión de Trabajo. Lamento su decisión de integrar un gabinete que tiene las manos manchadas de sangre”, escribió Bazán. Preguntita, ¿hubiera sido igual de crítica si la hubieran llamado a ella? Total, desde la época de Iber Maraví que se pone en bandeja...y nadie la convoca. ¡Qué penita!, ¿no?

Chero se queja

Chero, al acorralador

A Félix Chero, el otrora titular de Justicia y defensor irracional, perdón, incondicional del golpista Pedro Castillo, no le gustó nadita que Boluarte comentara que él –junto con Aníbal Torres, Betssy Chávez y Alejandro Salas– “acorralaron” al aprendiz de dictador en el último tramo de su gestión. “(...) Rechazo las insinuaciones y subjetiva percepción de la Sra. Dina Boluarte. Es absurdo que ahora se victimice y pretenda culpar a otros de sus apetitos insanos de poder”, comentó. Esteee, si vamos a hablar de apetitos insanos, mejor que mire a sus excolegas del Ejecutivo.

(Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

Martín Vizcarra

En los descuentos

Martín Vizcarra debe ir alistando su defensa, y es que hoy la Comisión de Fiscalización –que preside Héctor Ventura– presentará su informe final sobre las compras irregulares de pruebas rápidas y moleculares de COVID-19 que realizó durante su gobierno y, cuentan por ahí, que está cantada su responsabilidad penal e infracción constitucional. Y ahora, ¿a quién le echará la culpa?

Martín Vizcarra

Se copia del profe - I

Pasión se victimiza

Al mejor estilo que su mentor chotano, el congresista Pasión Dávila pretendió victimizarse para, de alguna manera, justificar su cobarde agresión a su colega Juan Burgos, a quien le propinó un puñete por la espalda en plena sesión. Si bien pidió “perdón”, dijo también que fue un acto de “rebeldía” –”no saben cómo me maltratan”, arguyó–.

(Gec)

Se copia del profe - II

Mala elección

Pero eso no fue todo. Lo mejor vino después cuando un periodista lo encaró. “!A mí me ha elegido el pueblo, por eso estoy acá, no como Ud., que acaba de decir: ‘no se por qué estarás’. Ud. a mi altura no es nada, a ti nunca te ha elegido nadie, yo sí soy elegido por el pueblo”, replicó Dávila. Sí pues, y cómo deben arrepentirse ahora los que votaron por usted.

Foto: César Bueno @photo.gec