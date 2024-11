Estas son las cortitas de hoy miércoles 13 de noviembre de 2024

Óscar Vera

Acuña, corazón

César Acuña, el aliado negado de la presidenta Dina Boluarte, debe estar saltando en un pie, pues la lista de militantes de su partido político con cargo en el gobierno de su pinky friend sigue aumentando. Esta vez se trata del flamante gerente general de Petroperú, Oscar Vera Gargurevich, quien, se supo, se afilió ahorita nomás a Alianza para el Progreso; el 27 de junio. Él no es el único, hay viceministros, directores, asesores, etcétera, etcétera, etcétera.

Imagen

Alberto Otárola

Lo reconoció… ¡por fin!

El ex primer ministro Alberto Otárola ha reaparecido por obra y gracia de Yaziré Pinedo, quien el último domingo reiteró, mostrando audios y fotos, que sostuvo una relación sentimental con el exjefe de gabinete de Dina Boluarte durante más de un año. Pues bien, luego de varias negativas, Otárola ha reconocido implícitamente el vínculo —“eso ya lo he conversado con mi familia y he hecho (…) todos los golpes de pecho que se puedan hacer…”—, pero insiste en que es víctima de extorsión y ha identificado como responsables al hermanísimo Nicanor Boluarte y al titular de Educación, Morgan Quero. ¿Le responderán?

Imagen

Gustavo Adrianzén

No se va, no se va

Una vez más, como para que le crean, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo que no renunciará y que espera seguir en el cargo mucho más allá del foro APEC, que se realiza en nuestra capital hasta el sábado 16. “Mientras goce de la confianza de la presidenta voy a seguir, (…) tengo expectativas de seguir en el cargo mucho más allá de APEC”, sostuvo. No hay duda, se tiene fe.

Imagen

Martín Vizcarra

Consuelo de tontos

El lapidario testimonio del exdirectivo de Obrainsa Elard Tejeda, quien aseguró que le entregó un millón de soles a Martín Vizcarra como coima a cambio de ser favorecido con el proyecto Lomas de Ilo, no le ha dejado al expresidente más que sostener, a modo de descargo, que “hasta ahora no hay un testigo, registros, ni cámaras que confirmen la versión del principal implicado en el Club de la Construcción y aportante de F. Popular”. Bueeeno, pero mejor no se confíe. Como él mismo dice… “hasta ahora”.

Imagen

Vladimir Cerrón

Revés judicial

El Poder Judicial rechazó la solicitud de Vladimir Cerrón para que se declare la prescripción del proceso penal en su contra por el caso Antalsis. El dueño de Perú Libre, quien está fugitivo de la justicia desde hace 404 días, pretendía acogerse a la llamada ‘Ley Soto’ arguyendo que ya venció el plazo para procesarlo por defraudar al Estado por más de S/26 millones a través de contrataciones irregulares para obras públicas cuando fue gobernador regional de Junín. A llorar al río.