CÉSAR VÁSQUEZ - I

Sacada de vuelta

El ministro de Salud, César Vásquez, quiso sacarle la vuelta al Congreso y ante una invitación formulada por la Comisión de Defensa del Consumidor para que informe sobre los medicamentos genéricos, decidió responder a través de una plataforma virtual alegando que tenía una agenda pactada con anticipación, pero con tal mala suerte que la señal de Internet falló por lo que se le escuchó de manera entrecortada.

CÉSAR VÁSQUEZ - II

Funcionarios virtuales

Esta situación no fue del agrado de la congresista por Avanza País, Diana Gonzales, quien consideró el hecho como una “falta de respeto” y reclamó la presencia del discípulo de César Acuña en el Parlamento. La propuesta fue secundada por el titular del grupo de trabajo Wilson Soto por lo que al ministro no le quedó otra que salir corriendo hacia el Palacio Legislativo donde lo esperaban dos, síííí, apenas 2 de los 16 legisladores que conforman la comisión. Solo tras su llegada se sumó la perulibrista Kelly Portalatino. ¿Habrá sido por el ministro o para buscar cámaras de TV?

Foto: Presidencia

¿DÓNDE ESTÁ WALDEMAR? - I

A la deriva

¿Y dónde andará Waldemar Cerrón? Se supone que tomó las riendas de Perú Libre luego de que su hermano Vladimir se negara a ponerse a disposición de la justicia —tiene una condena de tres años y medio de prisión efectiva por el caso aeródromo Wanka—, pero no ha dicho esta boca es mía sobre la renuncia de Wilson Quispe. Solo a nivel partidario indicaron que el legislador fue expulsado por todo un rosario de inconductas y no haber ejercido bien su labor al frente de la Comisión de Fiscalización. ¿Y recién se dan cuenta? Ya pasaron 8 meses desde que asumió y nunca dijeron nada, y si no hubiera renunciado seguro seguirían haciéndose de la vista gorda, ¿o no?

(Foto: Congreso)

¿DÓNDE ESTÁ WALDEMAR? - II

¡Vade retro!

A propósito de don Waldemar, ha presentado un proyecto de ley nada menos que para eliminar la Ley del Servicio Civil dizque para garantizar los derechos laborales de los trabajadores públicos. Olvida Cerrón que la norma ha permitido contar con profesionales eficientes en las entidades públicas, esos a los que el gobierno de Perú Libre, con el hoy encarcelado Pedro Castillo a la cabeza, les tenía tirria. Decimos nomás.

(Foto: Congreso)

SUSEL PAREDES

Preguntita

La congresista por Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Susel Paredes, se quejó, a través de su cuenta de X (ex-Twitter), por la falta de seguridad en un centro comercial de Lima norte. “Una desgracia venir a Plaza Norte. Paramos para almorzar después de una visita de campo y nos robaron los emblemas del carro. Cobran estacionamiento. Muy inseguro lugar”, denunció, por lo que no faltó quien le preguntara: “¿Qué hacen ustedes (los congresistas) para combatir la delincuencia?”. Uhmm, sí, ¿qué hacen?

Foto: archivo Congreso