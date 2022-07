¿Y es abogada?

La defensa de Dina

Consultada sobre el secuestro de ocho personas por parte de los ronderos de La Libertad, la vicepresidenta Dina Boluarte evadió una respuesta de condena y más bien lo justificó alegando que “hay usos y costumbres, y dentro del Derecho decimos que lo que son usos y costumbres se hace ley”. Bueno, pero eso no le da licencia a los ronderos a transgredir las leyes nacionales, la Constitución y vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esteeeee, y es abogada, ¿verdad doña Dina?

Merino olvida a Maricarmen

Mala memoria

Con la “bendición” de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, su correligionario Manuel Merino –de ingrata recordación por su accidentado y fugaz paso por la Presidencia de la Republica– develó su retrato en la galería de extitulares del Parlamento en el Palacio Legislativo. Según El Comercio, Merino olvidó en la ceremonia el nombre de la presidenta. ¿Será por eso que en Flickr, la red social donde el Congreso suele almacenar tooooodas las fotografías de sus actividades diarias, no aparece ni una sola foto de Merino? Decimos, nomás.

Alejandro Cavero

La Copa Evo

El congresista por Avanza País, Alejandro Cavero, envió una carta al presidente del club Sporting Cristal, Joel Raffo, para solicitarle que su equipo de fútbol de la categoría Sub 17 no participe en la llamada Copa Evo, nombrada así en reconocimiento a Evo Morales, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Cochabamba, entre el 31 de julio y el 7 de agosto. En su misiva, el parlamentario recuerda que el expresidente boliviano “es conocido por haber liderado un gobierno opuesto a la democracia y con fuertes cuestionamientos por supuestas conexiones con el narcotráfico”. ¿Le harán caso?

No le gustó el debate

El berrinche de Bermejo

Al congresista Guillermo Bermejo no le gustó el debate del dictamen de la bicameralidad en el Pleno del Congreso y no encontró mejor idea para expresar su protesta que retirarse del hemiciclo, pero asegurándose de no pasar desapercibido ante los periodistas. Ya después se quejó de la Mesa Directiva, de la presidenta de la Comisión de Constitución, etc. etc. etc. Tanto show para que luego nadie lo eche de menos...

Chinos de risa en el Congreso

No hacen su chamba

En marzo último, el Congreso de la República acordó formar una comisión para investigar las licitaciones otorgadas a las empresas chinas. Han pasado cuatro meses y hasta ahora solo cuatro de las nueve bancadas que estarán allí representadas han acreditado a sus congresistas: Fuerza Popular, Avanza País, Perú Democrático y Somos Perú. ¿Y el resto? Bien, gracias.

