VIVIAN OLIVOS - I

Que no quede huella

Tremenda patinada la de la congresista por Fuerza Popular, Vivian Olivos, quien al darse cuenta de su metida en pata en X (ex-Twitter) no tuvo mejor idea que borrar el post pensando que nadie se daría cuenta. ¿Y qué escribió? Pues reclamó por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de archivar la demanda de Florindo Flores alias ‘camarada Artemio’ en contra del Estado peruano. ¿¿¿???

VIVIAN OLIVOS - I

Jalada con -0

“¿Para eso sirve la CIDH? Ya debemos de salirnos de una vez de esa cloaca terruca”, escribió la legisladora naranja. ¿Perdón? ¿Leyó mal o no entendió? Pues parece que Olivos reprobó en comprensión lectora en el cole, a diferencia de algunos de sus seguidores que le enmendaron la plana sin pena. “Señora, ¿sabe lo que significa que sea archivada?”, “¿Sabe leer? La CIDH está diciendo que no le da la razón a este terrorista”, “pero si lo está archivando, ¿no deberías celebrar? ¿O acaso querías que le acepten la demanda?”, fueron algunos de los comentarios. Chispas, ¡Vergüenza ajena!… y mucha.

MARTÍN VIZCARRA

Le hacen el pare

Martín Vizcarra se quedó con las ganas de viajar. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso que presentó su defensa legal y confirmó la resolución que desestimó su pretensión de trasladarse a las regiones de Loreto, Piura, Áncash e Ica. Y es que el tribunal recordó que hay una inhabilitación política impuesta contra Vizcarra por el Congreso de la República y, en consecuencia, no puede representar a un partido político como quería hacerlo en favor de su agrupación Perú Primero. Se la quería pasar de vivo.

EDWIN MARTÍNEZ - I

Caso Zoraida Ávalos

El congresista ex Acción Popular y ahora no agrupado Edwin Martínez conminó a sus colegas a hablar claro sobre las gestiones que hizo la exfiscal suprema Zoraida Ávalos para evitar su sanción política. “Bueno, que algún valiente, si es que hay valientes en este Congreso, se atreva a decir que Zoraida Ávalos no mandó gente para negociar votos para que no la inhabiliten. Lo digo sin temor alguno; a mí nadie me propone eso, pero sí he escuchado quiénes hablan”, comentó.

EDWIN MARTÍNEZ - II

En los descuentos

El legislador, además, reafirmó que Ávalos —quien tras la caída en desgracia de Patricia Benavides quiere ganar indulgencias con avemarías ajenas— buscó votos para evitar que la inhabiliten. Por eso, agregó que “si hasta mañana (hoy) no hablan (los congresistas) y dicen las cosas como son, yo voy a dar por lo menos dos nombrecitos para ver si se atreven a ser valientes en el Congreso y no seguir con esta cochinada”. Y el plazo se vence hoy… ¡Nombres, nombres!

