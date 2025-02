Estas son las cortitas de hoy miércoles 12 de febrero de 2025

JUAN BURGOS

Mala suerte

Tremendo susto se dio el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, en momentos que realizaba una sesión descentralizada de ese grupo de trabajo en la ciudad de Trujillo. Un pedazo del techo de uno de los salones del Colegio de Ingenieros de La Libertad donde sesionaba se desprendió, pero afortunadamente ninguno de los presentes sufrió daño alguno. Los hechos fueron registrados por las cámaras del canal del Congreso que transmitía la audiencia en la que, según pudo observarse, solo participó presencialmente Burgos. El resto de sus colegas, al parecer, lo hizo de manera virtual… para variar.

Imagen

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ - I

Saca cara por el

escuadrón

Siguen los asesinatos, extorsiones, ajustes de cuentas, pero el ministro engreído de doña Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, al parecer, no asimila todavía que es el titular del Interior. Ahora nos salió con que esa ciudad norteña cayó en las garras de la criminalidad “cuando se encarceló a los policías bajo la acusación de haber conformado un escuadrón de la muerte”.

Imagen

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ - II

Abogado de oficio

¡Qué sutil el ministro! Por lo visto no ha dejado su papel de abogado defensor del excomandante de la Policía Nacional Raúl Enrique Prado Ravines, cabecilla precisamente de esa organización criminal integrada por oficiales y suboficiales de la PNP que fabricaba escenarios falsos para asesinar y obtener a cambio incentivos y condecoraciones dentro de la institución. Por este caso, Prado fue sentenciado a 35 años de prisión, está prófugo y se ofrece una recompensa de S/100 mil por su captura. Uhm, con Santiváñez al frente, ¿seguirá la misma suerte de Vladimir Cerrón que hoy cumple 495 días en la clandestinidad?

Imagen

MARTÍN VIZCARRA

Agua para su molino

Martín Vizcarra salió a defender a Pedro Castillo y cuestionó al Congreso de la República por no haberle dado la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa antes de destituirlo e inhabilitarlo. No solo eso. No descartó un posible indulto al profesor chotano, pero aclaró que “primero tengo que ser presidente”. “Primero elijan a Martín Vizcarra”, sostuvo, omitiendo convenientemente que él mismo, como el golpista, está inhabilitado. Uy, qué vivo, quiere capitalizar votos a costa del inquilino de Barbadillo. Mejor que guarde fuerzas para defenderse él mismo, que las pruebas que lo incriminan son muchas y bastante sólidas.

Imagen

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Desafinado

Rafael López Aliaga cumplió ayer 64 años y la ocasión fue propicia para que algunos de sus allegados le ofrecieran un agasajo en el que, según videos publicados en las redes sociales, se animó a cantar la canción América de Nino Bravo. Esteee, bueno, cantar es un decir porque por ahí se le escucharon varios gallitos.