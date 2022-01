Ministro Francke contagiado

El COVID en Palacio

El ministro de Economía, Pedro Francke, dio positivo al COVID-19. Según una nota del MEF, el funcionario cuenta con las tres dosis de la vacuna y está cumpliendo los protocolos sanitarios. Francke participó el último lunes en una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo y el canciller Oscar Maúrtua. Tras el aviso del ministro, se encendieron las alarmas en el Ejecutivo.

Pedro Francke tuvo reunión el lunes 10 de enero con el presidente Castillo y el canciller Óscar Maúrtua. (Twitter)

Caso Acosta - I

Respaldo potente

Las embajadas de dos de las principales potencias del mundo, Estados Unidos y Reino Unido, se pronunciaron a propósito de la aberrante condena contra el periodista Christopher Acosta. En sendos comunicados resaltaron la importancia de la libertad de expresión y prensa en una democracia. Pero al todopoderoso César Acuña no le entran balas.

(Foto: Jessica Vicente / GEC)

Caso Acosta - II

El roto y el descosido

La bancada de APP, obviamente por encargo del dueño del partido, difundió un tibio comunicado en el que expresan su respeto a la “libertad de expresión y prensa”, pero a renglón seguido justifican a su líder por considerar que se sintió “afectado en su honor” y que, por eso, recurrió al Poder Judicial con una demanda multimillonaria.

Comunicado de APP

Perú Libre - I

El dictador y yo

La congresista de Perú Libre Margot Palacios viajó a Nicaragua para la imposición del dictador Daniel Ortega. En su comunicado afirma que “los peruanos celebramos el triunfo de Ortega”. ¿Los peruanos? Un momentito, señora. Será solo usted y unos cuantos desubicados de su partido. Los peruanos no avalamos una reelección en la que el dictador metió presos a todos los candidatos opositores y viola constantemente los derechos de su gente. Es realmente una vergüenza para el Congreso peruano. Debería ir a la Comisión de Ética.

(Archivo)

Perú Libre - II

Prepotencia antivacuna

Y hablando de Perú Libre, la congresista antivacuna de esa bancada Elizabeth Medina hizo un show, con malacrianza incluida, porque no le dejaban entrar a la sede del Gobierno Regional de Huánuco. ¿El motivo? No tiene carné de vacunación. Recurrió a su prepotencia y logró entrar al lugar. ¡Así no es!