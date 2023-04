Las disculpas de Hania - I

Por incidente en Piura

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, ofreció disculpas públicas a quienes –dijo– pudieran haberse sentido ofendidos ante las imágenes que se difundieron en las que se le ve siendo trasladada por algunos vecinos a bordo de una tina por las calles de un sector de Piura totalmente inundadas por las lluvias.

Las disculpas de Hania - II

Sin intención

“Si yo he ofendido a alguien, lo lamento; no ha sido mi intención”, declaró, y añadió que “me ganó la intención de subirme y entender lo que ellos (los damnificados) viven”. “No he querido herir susceptibilidades”, insistió.

Ministros en compás de espera

¿Al banquillo?

Y, mientras Pérez de Cuéllar se justifica ante la ciudadanía, otros integrantes del gabinete esperan que se sometan a votación del Pleno del Congreso, entre hoy y mañana, las mociones de interpelación presentadas en su contra. En esa situación están el premier Alberto Otárola y los titulares de Salud, Rosa Gutiérrez, y de Trabajo, Luis Adrianzén. Quien debe estar más tranquilo es el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, pues, según informó el presidente del Congreso, José Williams, la recolección de firmas para presentar una moción de censura en su contra “se ha estancado”. Pero nada está dicho, ¿o sí?

Javier Pacheco

Que se defienda solito

El ministro de Justicia, José Tello, se pronunció sobre la denuncia contra el procurador anticorrupción, Javier Pacheco, quien habría favorecido a Katia Portugal, con quien, se dice, tendría una relación sentimental –que él ya ha negado– con órdenes de servicio por S/35 mil pese a su falta de experiencia. “Hay un procedimiento en la Procuraduría General y desde el ministerio se está dando toda la información a la instancia disciplinaria correspondiente para que lleve esto adelante”, dijo Tello. Si Pacheco creyó que harían espíritu de cuerpo con él, se equivocó.

Williams se justifica - I

¿Celeridad selectiva?

El presidente del Congreso, José Williams, aseguró que habrá celeridad en el trámite de las denuncias por inconducta ética contra varios legisladores. ¿Cómo creerle si se demoró casi un año en poner a debate en el Pleno el caso de Luis Cordero, lo que le permitió finalmente al fujimorista agarrarse de una resolución fiscal para dilatar el tema?

Williams se justifica - II

Pura excusa

Además, Williams justificó el retraso en la revisión de algunos casos. “Tuvimos una serie de hechos en los últimos dos meses que nos retrasaron: la salida de Pedro Castillo y los desmanes en la calle...”, sostuvo. ¿¿¿??? Esteeee, a ver si la próxima vez que se anima a declarar nos explica qué tiene que ver una cosa con la otra.

