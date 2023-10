PCM

Más burocracia

Se publicó en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano la resolución que modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que, entre otras cosas, crea la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales que tendrá entre sus tareas “desarrollar actividades de protocolo del jefe del gabinete”. Según indicaron fuentes de Perú21, esta labor era asumida por una persona de Cancillería destacada en la PCM, pero ahora, por obra y gracia de don Alberto Otárola, se creará tooooda una oficina que, dicen, no hará, sino generar más burocracia. ¡Y claro, con dinero de todos los peruanos!

(Foto: PCM)

ROSSELLI AMURUZ

Agenda selectiva

La congresista por Avanza País, Rosselli Amuruz, se jacta de ser una parlamentaria joven, pero parece que muy pronto se ha contagiado de las malas costumbres de sus colegas mayores. Y es que ayer, en lugar de responder a las preguntas de los periodistas sobre la infausta fiesta en Lince, pretendió fijarle la agenda a los reporteros. “¿Por qué no me preguntan por el tema de inseguridad ciudadana? (…) Pregúntame de temas parlamentarios, no me preguntes por temas policiales. (…) A mí me preguntan, por favor, de temas parlamentarios”, insistió. Uhmm.

Rosselli Amuruz (Foto: Andina)

WALDEMAR CERRÓN

Saca cara por Vladi

Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, salió a sacar cara por su hermanito, el prófugo Vladimir Cerrón, quien ha sido condenado a tres años y 6 meses de prisión efectiva. Los periodistas le inquirieron al legislador si el exgobernador regional de Junín se encontraba en el Perú, pero o no escuchó o no quiso hacerlo, y en lugar de responder puntualmente replicó que su hermano “está en la historia del Perú y siempre lo estará”. ¡Y cómo no! Si además de evadir a la justicia es el dueño del partido que llevó al poder al golpista Pedro Castillo, hoy recluido en el penal de Barbadillo. Ups.

(Foto: Congreso)

PEDRO CASTILLO

Revés judicial

A propósito del profesor chotano, el Poder Judicial rechazó la tutela de derechos que presentó su defensa legal para que se retire como medio de prueba el acta policial de su detención el 7 de diciembre del año pasado, cuando se dirigía a la embajada de México en Perú tras su fallido golpe de Estado. Ni modo, a llorar al río…

FISCALÍA VS. NAKAZAKI

Quejas y quejas

El fiscal Germán Juárez Atoche informó que presentará una queja al Colegio de Abogados de Lima (CAL) contra César Nakazaki. ¿El motivo? Haberse acreditado como defensor legal del exdirectivo de Odebrecht Jorge Barata luego de haber sido abogado del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia precisamente por haber recibido aportes de la empresa brasileña para la campaña presidencial de 2011. Bueno, si hablamos de quejas, también hay muchas sobre el laaargo tiempo que vienen demorando las investigaciones y juicios por el caso Lava Jato.