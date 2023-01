Guillermo Bermejo

Reincidente

No es la primera vez y segurito que no será la última. El congresista Guillermo Bermejo –sííííí, el recordado ‘camarada Che’– volvió a hacer de las suyas en el Congreso donde, fastidiado por la pregunta de un periodista, no tuvo mejor idea que botarle el micrófono bruscamente. Totalmente ofuscado tuvo que ser retirado del lugar por personal de su oficina.

Jaime Quito

Gritón... si le conviene

Otro que también hizo tremendo papelón en los pasillos del Palacio Legislativo fue Jaime Quito, de Perú Libre, quien portando un cartel con la frase “Asesinos, fuera” y a viva voz, pretendió amedrentar a los ministros que apenas habían llegado para solicitar el voto de investidura. Ojalá así de gallito y de gritón se hubiera puesto cuando el Ministerio Público lo interrogó meses atrás sobre la denuncia de violación sexual a una joven en el local partidario en Arequipa. Ahí sí se quedó calladito.

Wilson Quispe

Figuretti

Y como si se hubieran puesto de acuerdo para competir en hacer el ridículo, su colega de bancada, Wilson Quispe Mamani, se pinchó uno de sus brazos y manchó su camisa con su propia sangre dizque como protesta por los fallecidos en su región, Puno, en el marco de las protestas del último lunes. Lo dijimos y lo repetimos, solo así logran los perulibristas hacerse notar, porque si fuera por sus intervenciones o sus iniciativas...Uhmmm

Sigrid Bazán

Hipocresía

Y ayer en su intervención ante el Pleno del Congreso, la legisladora Sigrid Bazán, de Cambio Democrático, criticó con energía la “hipocresía y doble moral” del primer ministro Alberto Otárola. Esteee, ¿será la misma hipocresía y doble moral que ella aplicó durante el gobierno del golpista Pedro Castillo cuando, pese a todas las evidencia de corrupción, prefirió hacerse de la vista gorda?

Embajador de Bolivia en Perú

Persona non grata

El parlamentario andino Luis Galarreta cursó un oficio a la canciller Ana María Gervasi solicitando se declare persona non grata y se expulse del país al embajador de Bolivia en el Perú, Carlos Aparicio. La misma solicitud, pero ante el premier Alberto Otárola, formuló la vocera de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez. Ahora que están limpiando la casa en Torre Tagle, ¿escucharán estos pedidos?, ¿expulsarán al embajador cubano Carlos ‘Gallo’ Zamora?

Tribunal Constitucional

Fallo a favor de terroristas

La magistrada del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, defendió el fallo que permite a los condenados por terrorismo que ya cumplieron su pena postular a cargos públicos bajo el argumento de que sería “inconstitucional” impedirles ejercer sus derechos. ¿Y los derechos de millones de peruanos a vivir en paz y sin zozobra? Bien, gracias.

