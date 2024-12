Estas son las cortitas de hoy miércoles 11 de diciembre de 2024

Ministerio del Interior

¿Dónde estás Nicanor?

El Ministerio del Interior sigue sumando delincuentes en el Programa de Recompensas. Ayer publicó los nombres de otros cuatro requisitoriados con sus respectivas fotos y ¡oh, sorpresa!, ni rastros de Nicanor Boluarte, el hermanísimo de la presidenta Dina, a quien se le dictó prisión preventiva por 36 meses por el caso Los Waykis en la Sombra. ¡Y eso que está no habido desde hace más de tres semanas! Pero claro, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no quiere dejar de ser el pinky de la mandataria y prefiere hacerse de la vista gorda, ¿o no?

Juan José Santiváñez

Franelitis

A propósito de Juan José Santiváñez, apenas su jefecita puso sobre la mesa el tema de la restitución de la pena de muerte, salió a respaldar la medida y a decir que “es una cuestión que deberíamos haber debatido desde hace mucho tiempo”. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo dijo antes? Clarooooo, con el debate que ha originado el tema, ahora ya nadie habla de los retoquitos de la mandataria, los Rolex y tampoco sobre su clamorosa incapacidad ministerial para resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Vivos se creen.

José Arista

Se sube al coche

Otro que se subió al coche fue el titular de Economía y Finanzas, José Arista, quien también salió a hacerle fiesta a la presidenta. “Es momento de tomar decisiones firmes y abrir debate de la pena de muerte a violadores de menores de edad…”, posteó en X. Y ojo, falta todavía que salga a pronunciarse el resto de ministros ayayeros. ¿Alguien dijo Julio Demartini, César Vásquez, Gustavo Adrianzén…? Siguen nombres.

Martín Vizcarra

Quien ríe al último…

Ayer, mientras el exministro de Agricultura José Manuel Hernández contaba en detalle, ante el juzgado, la enmarañada trama de corrupción en la que estuvo inmerso Martín Vizcarra, este —muy ‘digno’— se sentó de costado para no ver la pantalla donde aparecía su examiguis conectado vía Zoom. En determinado momento, el juez le llamó la atención al exmandatario por reírse mientras intervenía Hernández. “No me estoy riendo, estoy sonriendo”, replicó fresco como una lechuga. A ver si así sonríe cuando culmine el juicio.

Petroperú

Ausencias

La Comisión de Energía y Minas del Congreso tenía previsto ayer ser informada por el titular del sector, Jorge Luis Montero, y por su homólogo de Economía, José Arista, sobre la situación de Petroperú, pero ninguno asomó por el lugar dizque por otros compromisos de agenda. Tampoco se aparecieron los funcionarios de la empresa estatal. ¿Así piensan revertir la crisis de la entidad? Ya sabemos lo que nos espera.