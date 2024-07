PÉREZ VS. LOZA - I

Gestos obscenos

En el tercer día del juicio oral por el caso Cocteles, el fiscal José Domingo Pérez pidió al colegiado que sancione a los abogados de Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama, Giulliana Loza y Humberto Abanto, respectivamente, por “los gestos obscenos con connotación de discriminación sexual” que formularon en la audiencia anterior y que, sostuvo, constituyen “una falta de respeto”.





PÉREZ VS. LOZA - II

Yo no fui…

Muy oronda, Loza lamentó que Pérez “se haya sentido aludido por aquello que no existe”. “Agradecería (que) vean el video y ahí se van a dar cuenta de que estábamos hablando de las horas pendientes que quedaban para la exposición de parte de la Fiscalía”, alegó, y añadió que ella y Abanto solo contaban las horas con sus deditos: “uno, dos, tres…”. Bueno pues, aquí publicamos la foto, que cada uno saque sus conclusiones.





AMÉRICO GONZA

Ayayero de Cerrón

Al congresista Américo Gonza no le gusta que califiquen de prófugo a su mentor Vladimir Cerrón, quien ya tiene 278 días como no habido por la justicia. El leal escudero del fugitivo —uno de los pocos que no ha saltado todavía del barco del lapicito— sostuvo que el dueño de Perú Libre no está prófugo, sino “a buen recaudo”, y añadió que “no hay pruebas que lo condenen” y “todavía le asiste el derecho a la presunción de inocencia”. A ver si lo ponen al día y le cuentan que su jefecito ya fue sentenciado a tres años y medio de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka. Y pensar que Gonza es abogado. ¡Ay mamita!





MORGAN QUERO

Prioridades

Y hablando de incondicionales, Morgan Quero, el fiel escudero de la presidenta Dina Boluarte, aseguró que su jefecita “se ha sentido muy lastimada” con el caso de violaciones a niños de la comunidad awajún por parte de sus maestros. Uy sí, taaaan lastimada que cuando se le preguntó por eso el lunes le pasó de taquito el tema a Quero. A propósito, este dijo que no ha ido a la zona porque dizque no ha habido condiciones climatológicas favorables. Claruuuuu, pero para asistir al reconocimiento del aliado del gobierno César Acuña como doctor honoris causa por una universidad, ahí sí fue corriendo. ¡Vergüenza!





JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

¿Quiere foquitas?

Al mismo estilo de la presidenta Dina Boluarte, el titular del Interior, Juan José Santiváñez, se quejó porque la prensa entrevista a exministros que defienden a la Diviac, y citó entre ellos a Mariano González y Rubén Vargas. Este último acusó recibo y le respondió: “Este gobierno tiene que entender que no todos vamos a aplaudirles como focas”. Aucch, directo al corazón.