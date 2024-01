ARTURO FERNÁNDEZ

Baño de sal

Escándalos y no obras han resumido su paso por el municipio provincial de Trujillo. En una ciudad dominada por la delincuencia y la inseguridad, y donde hay mucho por hacer, Arturo Fernández ya no sabe qué hacer. En otra de sus brillantes ideas, el irrespetuoso, arrogante, patán y, por fin, suspendido alcalde llegó a la playa Las Delicias, y sin importarle si había mujeres o niños en ese balneario, se quitó la ropa con desparpajo y se metió al mar en paños menores. Como si con un baño fuera a limpiar toda su malacrianza. Triste final para un personaje que no volvió a bañarse de popularidad ante tanta ineficacia.

PETROPERÚ

Pasa piola

La crisis de violencia que se desató en Ecuador ha logrado echar al olvido momentáneamente el escándalo que significa el nuevo rescate financiero solicitado por Petroperú al Gobierno. El tema ha sido postergado, aunque queda esperar si el premier Alberto Otárola, quien hace unos meses nomás había asegurado que no era posible seguir financiando el déficit de esta empresa estatal, cede ante las presiones del ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, quien dicho sea de paso forma parte del directorio de Petroperú. Ahora, pues.

VÍCTOR TORRES

En el Congreso

El ministro del Interior, Víctor Torres, estuvo ayer en el Congreso. Y aunque fue solamente a exponer ante la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana el plan de trabajo de su sector para este año, no se descarta —así como van de complicadas las cosas en su cartera— que el titular del Mininter regrese muy pronto al Legislativo. Ya con lo que declaró el lunes tras el ataque a un convoy policial en Pataz, asegurando que se está logrando la tranquilidad en ese convulsionado distrito liberteño, bien sería merecedor de una interpelación o una censura.

ANÍBAL TORRES

Echa gasolina

Como era de esperarse, Aníbal Torres, el penúltimo premier de la era castillista, aprovechó las movilizaciones realizadas ayer en Puno a propósito de cumplirse un año de las muertes en esa región por las protestas contra el Gobierno, para —desde la comodidad de su computadora— hacer algo que le encanta: echar gasolina e incendiar la pradera. El exsocio, pero aún amigo del preso Pedro Castillo no perdió el tiempo y descargó toda su furia contra el gobierno de Boluarte. Ah, pero para negociar con los terroristas de Sendero Luminoso cuando era decano en la Universidad San Marcos, ahí sí fue todo un angelito.