Quito quita cuerpo - I

Esteee, mireee, ehh...

Mal parado quedó el congresista de PL Jaime Quito cuando, en RPP, le preguntaron si había presenciado el agravio de su colega y premier Guido Bellido contra Patricia Chirinos. “Estee, yo estaba atareado en situaciones muy tensas (reparto de oficinas). Mire, ehhh, yo no recuerdo...”. Cuando le preguntaron si repudiaba la misoginia, añadió: “Mira, estee, por supuesto, todos tenemos derecho, pero a mí no me pongan entre la espada y la pared”.

Quito quita cuerpo - II

Otorongos se apañan

Ahí no quedó todo. Cuando se le inquirió si, en su opinión, una persona con esa conducta debe ocupar el premierato, replicó: “A ver, nuevamente buscamos siempre cinco pies al gato...”. Después de tantas dudas, lo único que nos quedó claro es que el legislador jamás se enfrentaría a Bellido. ¡Qué rápido aprendió que otorongo no come otorongo!

Justificando la confianza

Lady, lady, lady

La congresista Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso, justificó el voto de confianza que su bloque político, Alianza para el Progreso, le dio al gabinete Bellido, con la honrosa excepción de Roberto Chiabra y Gladys Echaíz. Según ella, todo fue parte de una “estrategia” para mantener el equilibrio de poderes y, enseguida, reiteró su demanda para que salgan del Ejecutivo toooodos los ministros cuestionados, entre ellos Iber Maraví. Sí, el mismo al que ella y su bancada le dieron la confianza. ¿Quién los entiende?

Legisladora de APP no descartó sacar de su despacho a los exparlamentarios que contrató como sus asesores.

Quiere tapar el sol con un dedo

El gallito Maraví

Y hablando de Iber Maraví, al ministro no le gustó el comentario de la legisladora por Avanza País Rosselli Amuruz, quien, por Twitter, reclamó su salida del gabinete debido a sus vínculos con el terrorismo. Por la misma vía, Maraví la emplazó a rectificarse y la amenazó con iniciar las acciones legales que correspondan. Si sigue así, el ministro tendrá que empapelar a medio mundo, ¿no? El sol no se tapa con un dedo, ministro...

Iber Maraví desautorizó al primer ministro Guido Bellido sobre su continuidad.(Foto: MTPE)

¿Perderán la inscripción?

Morados en salmuera

El Registro de Organizaciones Políticas del JNE reabrirá el 6 de setiembre y una de sus primeras decisiones será precisar cuál es la situación del Partido Morado. ¿Perderá la inscripción? Ellos dicen que no. Corren las apuestas.

LIMA 06 DE ABRIL DEL 2019. El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, presenta a su agrupación con miras a las elecciones del 2021. Villa El Salvador. FOTO: LINO CHIPANA OBREGÓN

VIDEO SUGERIDO

Entrevista Eduardo Salhuana