Comisión de Ética

Payasadas

A la Comisión de Ética Parlamentaria no le entran balas. Pese a las críticas ciudadanas por su inacción frente a casos de inconducta congresal, en su última sesión mandó al archivo otras seis denuncias interpuestas contra igual número de congresistas. Una de las “favorecidas” fue Sigrid Bazán, quien, a mediados de diciembre, arremetió contra el Legislativo y dijo que este no solo la avergonzaba, sino que se había convertido en un circo. Bueeenooooo, a la luz de lo ocurrido en Ética, parece que no le faltó razón, ¿no? ¡Qué tal payasada!

(Congreso)

Ganándose alguito - I

Lluvia de helicópteros

Tras el “cuadre” del flamante presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Jean Paul Benavente, al presidente Pedro Castillo, este no tuvo mejor idea que ponerse regalón con el dinero de todos los peruanos. ¿Y cómo? Pues anunció que le entregará a cada presidente regional un helicóptero para que se trasladen por sus respectivas circunscripciones. ¿No sería mejor que destine esos recursos para otras tareas, como la seguridad ciudadana, que desde que se inició su gobierno, hace agua por todos lados?

Jean Paul Benavente, es el nuevo presidente de la ANGR | Foto: Presidencia Perú

Ganándose alguito - II

Plata para las regiones

Pero, al parecer, el jefe de Estado no es el único que busca congraciarse con las autoridades regionales. El legislador oficialista Paúl Gutiérrez presentó un proyecto de ley que plantea desactivar la Autoridad de Reconstrucción Con Cambios y reasignar su presupuesto a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Qué casualidad, ¿no? Cómo se nota que estamos en vísperas de elecciones y todos quieren ganarse alguito.

(Foto: El Comercio)

Yon Pérez

Bajo la lupa

Yon Pérez, el favorito para reemplazar a Carlos Jaico en la Secretaría General del Despacho Presidencial, podría tener algunos tropiezos a la hora de ser evaluado. Según fuentes fiscales, Pérez registra antiguos antecedentes: un caso por desobediencia y resistencia a la autoridad (2007) y otro por delito contra la administración pública (1998). El exoficial mayor del Congreso y actual funcionario en ese poder del Estado pidió licencia previsiblemente para asumir el puesto en el Ejecutivo. El domingo, incluso, ingresó a Palacio de Gobierno.

(Captura)

