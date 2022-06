Castillo quiere ir a cumbre

El invitado

La Cancillería hizo pública ayer la carta de invitación que le extendió el presidente de EE.UU. Joe Biden a Pedro Castillo para que participe de la IX Cumbre de las Américas a realizarse en California del 8 al 10 de junio. Castillo usa cualquier excusa para demostrar que aún goza de legitimidad.

Más medidas contra Vizcarra

No lo sueltan

La Comisión de Fiscalización del Congreso pedirá al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones del expresidente Martín Vizcarra como parte de la investigación que se le sigue por irregularidades en el combate del COVID-19. Quizás le encuentren más mensajes al estilo “bebito fiu, fiu”.

Nuevo defensor del pueblo - I

En busca del sucesor

La Comisión Especial del Congreso encargada de elegir al nuevo Defensor del Pueblo aprobó el cronograma bajo el que realizará el proceso de selección del funcionario que sucederá en el puesto al renunciante Walter Gutiérrez.

Nuevo defensor del pueblo - II

Las fechas

Entre el 1 y 15 de junio se presentarán las hojas de vida de los candidatos; el 20 de junio se realizarán las entrevistas personales y en esa misma fecha se prevé tener lista la propuesta que será entregada a la presidencia del Parlamento para su publicación y posterior convocatoria a Pleno; a partir del 28 de junio el Congreso podrá votar por el nuevo defensor. Los profesionales invitados para el puesto son Miguel Soria Fuerte, Víctor García Toma, Julia Príncipe Trujillo, Gastón Soto Vallenas y Jorge Rioja Vallejos.

Paredes critica a Castillo

Sin discusión

El airado reclamo del mandatario Castillo sobre la investigación que le abrió la Fiscalía fue cuestionado ayer por la titular de la Comisión de Ética Karol Paredes (AP). “Él mismo ha generado su propia persecución, está viendo fantasmas”, sostuvo. Esperemos una similar postura de indignación cuando le toque investigar a sus colegas ‘Los Niños’.

Alva responde al ejecutivo

Se la dejó en bandeja

La desatinada declaración del jefe de Estado, quien dijo que durante la crisis alimentaria solo pasarán hambruna en el Perú los “ociosos”, fue aprovechada por la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, para cuestionar al gobierno. “El pueblo peruano no es ocioso, presidente y ministros. Acá los únicos que son ociosos son el Ejecutivo que no hace nada por el pueblo”, declaró. Si bien Alva no es el mejor ejemplo de funcionaria, más aún cuando mantiene las restricciones a la prensa, acá no le faltó razón.

