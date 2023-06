ES MENTIROSO ESE HOMBRE -I

Gonza en la luna

Helado, como todo lo que guarda en el frigobar que solicitó comprar para su despacho, quedó ayer el congresista de Perú Libre Américo Gonza. Esto ocurrió durante una entrevista en Radio Exitosa, en la que intentó defenderse de los gastos superfluos que realiza exigiendo a la prensa que investigue los gastos en otras entidades como el BCR. Qué lisura la de este mal padre de la patria de compararse con la mejor institución del país.

ES MENTIROSO ESE HOMBRE -II

Lo aclaran en vivo

El representante del lapicito afirmó en un inicio no recordar haber ordenado la compra del aparato frío, tal como lo hicieron, además, otros colegas suyos; sin embargo, su mentira fue desenmascarada por la entrevistadora que le aseguró tener en sus manos el documento de autorización con su firma. “Mire, lo voy a ver. Estoy haciendo un poco de memoria. ¿Dice para la oficina de Comisión de Justicia? Por si acaso, puede que ahí lo hayamos pedido”, respondió Gonza tras recuperar parte de su memoria.

FISCAL JALADO

Qué fea nota

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, no aprobó el examen de conocimientos para ocupar la plaza de juez superior en Lima. No obtuvo el puntaje promedio requerido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que era de 66.6 sobre 100 puntos y, por ende, no accedió a la siguiente fase de la evaluación curricular. Ahora dedíquese mejor a sustentar bien sus acusaciones.

ELOY ESPINOZA SALDAÑA

Exmagistrado con roche

El Poder Judicial ordenó medidas de protección para Rosa María Montero, esposa del exmagistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinoza Saldaña. Montero denunció por maltrato psicológico sistemático a Espinoza. La orden judicial prohíbe al exmagistrado ejercer violencia económica o patrimonial contra ella, a quien deberá entregar sus pertenencias y abstenerse de realizar actos que amedrenten o interrumpan la posesión de los bienes patrimoniales de la denunciante. De nada le sirvió su paso por el TC.

LESLIE URTEAGA

Otra ministra en la mira

Otra ministra podría ser sometida a interpelación. En el Congreso se alista una moción contra la titular de Cultura, Leslie Urteaga, por la designación de Ninoska Chandia, exasesora de comunicaciones de la mandataria Dina Boluarte, como presidenta ejecutiva del IRTP. La ministra ha justificado esta designación asegurando que la funcionaria ligada a la presidenta cumple con todos los requisitos. Mmm… eso no basta, ¿no? Iber Maraví también cumplía los requisitos formales para ser ministro y ya sabemos quién era.

