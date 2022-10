El nuevo alcalde de Lima - I

Ángeles ediles

Conservador y provocador al mismo tiempo, Rafael López Aliaga celebró el triunfo de cinco mujeres que postulaban a alcaldías distritales con Renovación Popular. El virtual alcalde de Lima Metropolitana compartió en sus redes una nota periodística con un polémico titular: “Conozca a las 5 ángeles de Porky”, en relación a las ganadoras del partido en las urnas de Barranco, Lince, Pueblo Libre, San Isidro y Surquillo. Ahora que López Aliaga logró hacerse de una cuota importante de poder, seguramente sus polémicos comentarios serán el pan de cada día.





El nuevo alcalde de Lima - II

Muñoz, el consejero

Y hablando del nuevo rostro de Lima, uno viejo reapareció para dar consejos. El exburgomaestre Jorge Muñoz sugirió a Rafael López Aliaga “concertar” con el presidente Pedro Castillo, pese a que el virtual alcalde de Lima ya dijo que no se reunirá con el mandatario. Además, Muñoz le pidió que viabilice el proyecto del teleférico. Sus consejos más parecían un pedido de que concrete los proyectos que él no pudo.

(Foto: Julio Reaño / GEC)





No querían a Muñoz

AP, una raya más al tigre

Acción Popular ya nos viene acostumbrando a sus crisis permanentes. El exalcalde Jorge Muñoz reveló en Canal N que nunca pudo afiliarse a AP porque “alguien sacó mi ficha partidaria del registro y la rompió”. Aunque, al aludir al caso ‘Los Niños’ y las constantes peleas internas en la agrupación, el exalcalde expresó su alivio por no haber sido oficialmente parte del partido de la lampa y reflexionó que “no hay mal que por bien no venga”.





Unos cuantos ganaron

Premio consuelo en PL

Uno de los grandes perdedores en las elecciones regionales y municipales fue Perú Libre; sin embargo, algunos candidatos evitaron que la goleada al partido de Vladimir Cerrón sea a “cero”. En Cusco, el hermano de Guido Bellido, Richard Bellido, es el alcalde virtual de Livitaca, en la provincia de Chumbivilcas. El lápiz también alcanzó plaza en el distrito de Jayanca, en Lambayeque, en la provincia de Cotabambas (Apurímac), y en otros municipios de pequeños distritos al interior del país. En Lima, para la Alcaldía Metropolitana, solo sacaron 1.4%. En regiones, nada de nada.





Proyecto de vacancia edil

Ejecutan o se van

Partidos y movimientos que ganaron los comicios del último domingo aún no terminan de celebrar y hoy, desde las 9:30 a.m., la Comisión de Constitución, que preside Hernando Guerra García, va a debatir el predictamen de ley que establece la causal de vacancia de alcaldes y gobernadores regionales por incapacidad de ejecución presupuestal. Bueno, no está mal, aunque también podrían incluir la sanción de censura a los ministros que incurren en lo mismo.

(Foto: GEC)





