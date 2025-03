Estas son las cortitas de hoy martes 4 de marzo de 2025

COMISIÓN DE ÉTICA

Cuatro gatos

Las vacaciones en el Congreso parece que no acabaron, al menos en la Comisión de Ética que inició su primera sesión del año sin su presidente Alex Paredes y con solo cuatro legisladores presentes. Sí, solo cuatro de sus 15 integrantes hicieron acto de presencia; otros están de licencia —y eso que anduvieron casi tres meses de descanso— mientras que el resto prefirió conectarse virtualmente. Tal vez siguen desarenándose de sus días de playa, descansando de tanto carnaval o forrando cuadernos escolares. Qué tal manera de empezar el año. ¡Una vergüenza!

Imagen

VLADIMIR CERRÓN

Agua para su molino

Desde algún lugar de su cómoda clandestinidad, el prófugo menos preocupado del país ha tomado partido por la presidenta Dina Boluarte, como en sus no tan lejanos años en el poder. Vladimir Cerrón apoya que su exaliada castillista “enfrente abiertamente a los caviares” y hasta recomendó al Consejo de Ministros que apruebe la reestructuración de la Fiscalía, justo la que lo sigue investigando por más delitos. “Es imposible que la ciudadanía esté investigada por una posible organización criminal que opera desde un Estado oculto”, escribió el prófugo y sentenciado por corrupción. Dios los cría, ellos se juntan.

Imagen

EDUARDO CASTILLO

Menos show

El congresista de Fuerza Popular Eduardo Castillo viajó hasta Tumbes para comprobar los daños que dejan las lluvias en esa región. Hasta ahí todo bien. Pero eso de remangarse los pantalones y hasta mojarse en medio de los desbordes ocasionados por las lluvias solo para de inmediato hacer un llamado a las autoridades a que “no atiendan la emergencia desde una oficina” y “salgan a las calles y que se mojen los zapatos” (como lo hizo él) ya fue solo para la foto. Más acción y menos show.

Imagen

CÉSAR ACUÑA

“Todo yo”

Al mismo estilo de su socia política —quién más pues, la presidenta— el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, ha apostado por la victimización cada vez que se atreve a abrir la boca. “Todo es Acuña... piensen en otras personas y no piensen en mí”, recomendó ayer el apepista, mientras intentaba convencer sin éxito que una posible censura al ministro Santiváñez no depende de su bancada, ni de él, sino de los 130 congresistas. Lo que no cuenta es que ningún miembro de su bancada ha firmado la moción para esa censura. Qué fácil es hacerse la víctima.