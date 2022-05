Escenarios sobre Castillo

Las salidas del Congreso

La vacancia presidencial no es la única salida que se baraja en el Congreso para apartar a Pedro Castillo de la presidencia. El segundo vicepresidente del Parlamento, Enrique Wong, señaló que hay más de una posibilidad. “Actuamos a nivel de la Subcomisión de Acusaciones, el viernes se elegirá al delegado para esta investigación (contra Castillo por traición a la patria). Por otro lado, avanza lo de la Comisión de Fiscalización. Hay la posibilidad de que se presente una suspensión a través del Pleno”, expresó. En efecto, el artículo 114 de la Constitución deja abierta también esa opción.

El Ejecutivo en Loreto - I

Rechazo en la selva

A Pedro Castillo y sus ministros no los recibió el calor del pueblo, sino una ola de rechazo a su llegada a Loreto. La mañana de ayer, portando carteles y megáfonos, vecinos de distintos AA.HH. llegaron hasta el frontis del Gobierno Regional de Loreto para protestar contra el XIV Consejo de Ministros Descentralizado en Iquitos. ¿La razón? Exigían respuestas concretas al gobierno a problemas de salud, seguridad y alimentación. Luego, se apaciguaron los ánimos.

Ejecutivo en Loreto - II

Aníbal, el escudero

En tanto, el premier Aníbal Torres volvió a poner la cara por Castillo al asegurar que “hay una denuncia contra el presidente sin ninguna prueba, solamente con lo que se dice en los medios”. Como dice el dicho, ¡no hay peor ciego que el que no quiere ver!

Bloque magisterial vs. Castillo

Los ‘profes’ se le rebelan

A nivel parlamentario, todo parecía perfecto para el jefe de Estado ahora que el Bloque Magisterial apareció como la bancada incondicional de Castillo. Sin embargo, ya asomaron las fricciones y estas surgieron sobre el cambio de titular en el MTPE. Edgar Tello aseguró que el presidente “no hizo caso” a las recomendaciones que dieron para nombrar al nuevo ministro. ¿Le pagarán con votos en el Pleno? Ya veremos.

Ministro Arce en problemas

Lo tenía bajo siete llaves

No solo no cuenta con experiencia en el sector agrario, sino que, además, habría ocultado información. El domingo Cuarto poder reveló que el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, tiene condición de “reo libre” en el Noveno Juzgado Penal Liquidador de Lima, por el presunto delito de estafa genérica. Ayer, Arce no negó esta información. Su situación se complica porque no consignó ese dato en su declaración jurada. Claro, lo único que valía era ser amigo del presidente.

