Soto no quiere irse solo

Nos vamos toditos

El congresista de Acción Popular Wilson Soto se tomó en serio la frase de moda en estos tiempos “nos vamos todos” y presentó un texto sustitutorio al proyecto de adelanto de elecciones para incluir en el recorte de mandatos a los gobernadores y los alcaldes, quienes acaban de iniciar sus funciones hace apenas 30 días. ¿El sustento? Alegó que los gobernadores también son parte de la crisis porque “no han trabajado” y, más bien, han azuzado a la población en los conflictos. ¿Cómo le explicamos que la solución estuvo y está en manos del Congreso?

A contracorriente - I

Sensatez y sentimientos

En el debate por la reconsideración de la votación del adelanto de elecciones, quedó claro que en las bancadas no todos compartían los mismos sentimientos. Por ejemplo, Francis Paredes, del Bloque Magisterial, fue la única de ese grupo que votó para que se vuelva a ver el tema en el Pleno. Justificó su posición porque había visto en carne propia lo que estaba sufriendo su región Ucayali por el cierre de vías en Aguaytía. Adelantó que votaría por el adelanto de elecciones venga como venga la propuesta, dejando a un lado el delirio de la Constituyente. A ver si el resto de sus colegas imitan el gesto.

A contracorriente - II

Conmigo no es la cosa

En el otro extremo, la fujimorista Tania Ramírez, si bien votó a favor, luego, en declaraciones a la prensa, no se guardó nada contra su bancada. Dijo una y otra vez que no estaba a favor del adelanto de elecciones porque no se pueden recortar los mandatos. Pero lo más fuerte vino después, cuando señaló – a título personal, según ella– que Fuerza Popular cayó en el juego de Juntos por el Perú, que días antes había presentado un proyecto para realizar en 2023 los comicios. “Lo correcto era abril de 2024; es irresponsable hacerlo a octubre de 2023″, dijo. Asu. ¿La mandarán a disciplina?

Sigrid Bazán

Se ganó su denuncia

La congresista Sigrid Bazán no la pasa bien. Luego del apanado que recibió en redes sociales por haber dicho que las protestas pacíficas no sirven para generar cambios, ayer la congresista Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional contra la legisladora de Cambio Democrático-Juntos por el Perú y pidió su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años. La denuncia no es poca cosa. Se le acusa de presunta infracción a la Constitución y por los delitos contra la tranquilidad pública, apología del delito contra la tranquilidad pública y usurpación.

Loable contribución

A la Policía se le respeta

El colectivo Integridad, que lidera Jorge Lazarte, anunció la entrega de 627 cascos a los policías que se enfrentan a diario a los vándalos y en muchas ocasiones terminan heridos. Lazarte ha emprendido una campaña para donar miles de loncheras a los efectivos que luchan por el desbloqueo de las vías

