Lo sacaron de sus casillas

El presidente Pedro Castillo no supo controlarse ayer, en Amazonas, cuando un periodista le preguntó, quizás en el lugar no adecuado por la tragedia: “Señor presidente, ¿usted, tal vez, no ha pensado en presentar su renuncia?”. El mandatario, enfurecido, le respondió: “¿Usted, está loco, señor? ¿A qué se debe su pregunta? ¿A qué voy a renunciar?”. Quizás no le avisaron del bolondrón que se armaba en Lima por sus citas secretas.

Ministra Durand se faja

Nueva escudera

Ignorando todos los cuestionamientos y constantes destapes contra el gobierno, la ministra de la Mujer, Anahí Durand, afirmó que “el ruido político y los informes noticiosos no pueden definir la continuidad de un presidente elegido por voluntad popular”. Como que ya le gustó ser ministra. A ver si, además de defender, hace algo por las mujeres.

Vizcarra pide transparencia

El Twitter aguanta todo

El expresidente Martín Vizcarra vive en su propia burbuja y ayer pidió al presidente Pedro Castillo “transparentar sus reuniones fuera de Palacio”, pues “la investidura presidencial está en juego”. Incluso pidió la intervención del Congreso y de la Fiscalía en el caso, con su mal aplicada frase “el Perú primero”, cuando todos sabemos que durante la pandemia él se puso primero.

PCM apetecible

Rumores y nombres

Ante una eventual salida de Mirtha Vásquez, en las redes sociales se rumoreó que Marisol Espinoza de APP podría jefaturar la PCM. No obstante, el mandatario se reunió recientemente con Roger Nájar y un poco antes con Daniel Abugattás. ¿Quien agarrará esa papa caliente?

Médicos en Amazonas

PL le hace guiños a Cuba

La congresista oficialista Silvana Robles dijo que, en su condición de presidenta de la Liga de Amistad Perú-Cuba, está coordinando el apoyo de una brigada de médicos cubanos para atender la emergencia en Amazonas. Primero, su líder Vladimir Cerrón nos quiere inundar con los agentes de Evo Morales y ahora Robles busca apoyo del régimen dictatorial cubano. ¡Qué bonita familia!

Cerrón sobre la campaña

De dónde salió el billete

Y a propósito de Vladimir Cerrón, cada día discordia más con Pedro Castillo, al menos vía Twitter. “Dice que nadie le financió la campaña; otra cosa es que él no haya puesto nada”, expresó. Cuando atrapen a Los Dinámicos del Centro, se sabrá la verdad.