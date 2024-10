Estas son las cortitas de hoy martes 29 de octubre de 2024

MARTÍN VIZCARRA

Olvido voluntario

A Martín Vizcarra la memoria le funciona cuando le conviene. El expresidente salió ayer a quejarse porque su nombre no apareció en la última encuesta de Ipsos sobre preferencias electorales de cara a 2026. “Lo quieren desaparecer a Martín Vizcarra, lo desaparecen de la ficha, pero no me van a desaparecer de la política”, reclamó el vacado exmandatario, quien como ya es su estilo, busca victimizarse y engañar a la población, pues sabe –y muy bien– que no puede postular porque tiene, no una, sino dos inhabilitaciones del Congreso para ejercer cargos públicos. Ah, y podría tener una más, pues la Fiscalía también ha pedido que se le inhabilite por nueve años por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Qué fácil es soltar la lengua para Vizcarra.

DESAIRE PRESIDENCIAL

Lo dejó ‘plantado’

Una más de nuestra presidenta. Fuentes de Palacio de Gobierno nos cuentan que hace unos días la mandataria de 4% de aprobación concertó una reunión con el expresidente de Colombia, Iván Duque, a quien dijo que quería ver aprovechando su presencia en Lima. El colombiano llegó puntual a la cita y pasados 15 minutos Dina Boluarte no aparecía y enviaron al canciller para que Duque no se sienta solo y tenga alguien con quien hablar. Casi una hora después y cuando ya había más bostezos que conversación le informaron al exmandatario que Dina no iba a poder recibirlo. Un Duque decepcionado tuvo que retirarse sin esconder su molestia. Ya no nos sorprende lo sucedido.

DINA BOLUARTE

Se revienta ‘cuetes’

Y así como deja plantado a un expresidente sin el más mínimo sentimiento de culpa, así Boluarte intentó ayer recordar a los medios de comunicación —esos a los que ella acusó de acoso sistemático y para los que pidió que la Fiscalía los investigue— lo que deben informar. Resulta que la mandataria considera que las “cifras importantes” de su gobierno en el sector educativo “deberían ser titulares en los medios”. ¿O la presidenta estará cansada de la franela o ya no quiere reventarse ‘cuetes’ sola?

UNA PENA

Hasta siempre, Sandro

Sandro Chambergo Montejo ha partido. El periodista lambayecano falleció el último fin de semana, según informó su hermana Rosa, decana del Colegio de Periodistas de esa región. Sandro tuvo un recordado paso en Perú21, primero en un proyecto radial y luego en la edición impresa, demostrando siempre ser un profesional de primera. Desde esta redacción enviamos las condolencias a sus familiares. Te extrañaremos, Sandro.