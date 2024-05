AY, ADRIANZÉN - I

La culpa fue de Evo

El premier vive en una nube. Gustavo Adrianzén ha asegurado que las pifias, las amenazas y los insultos que él y su comitiva de ministros recibieron durante su improvisada visita a Puno, el pasado jueves, provinieron de gente enviada por el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Sí, eso dijo nuestro primer ministro, que olvida las protestas realizadas contra su presidenta en esa región. Un poco más y el titular de la PCM nos hace creer que este gobierno es el engreído de los puneños y que en su próximo viaje a esa región lo van a declarar ciudadano ilustre.

Foto: PCM





AY, ADRIANZÉN - II

Cómo has cambiado pelona

El jefe de Gabinete, además, tendría que dar explicaciones sobre por qué en épocas de Pedro Castillo aseguraba que no estaba prohibido investigar al presidente amparándose en que el artículo 117 de la Constitución Política no señala la prohibición de investigar a un mandatario, y ahora, ya en el Gobierno, señala que Dina, su presidenta, sufre persecución judicial por las investigaciones que enfrenta. Una interpretación interesada la del premier, que por lo visto no recordaba esta entrevista de hace solo dos añitos. Todo se sabe.

Foto: PCM





PAUL GUTIÉRREZ

Uno más en Ética

Un hijo más del Congreso será investigado en la Comisión de Ética, que aprobó ayer iniciar indagaciones contra Paul Gutiérrez, el atrevido legislador de Perú Libre que intentó engañar a sus colegas presentando un proyecto de ley hecho a partir de respuestas del ChatGPT. Echarle la culpa a su asesor, calificando esta acción de “error involuntario” no le sirvió de nada al parlamentario del lapicito que afrontará así una investigación en este grupo de trabajo. Solo Alex Paredes votó porque no se investigue a su colega. Solo falta que Alejandro Soto pregunte a la Inteligencia Artificial si saldrá bien librado de esta denuncia.

(Foto: Congreso)





JUAN LIZARZABURU

La renuncia

Y Juan Carlos Lizarzaburu anunció su renuncia a Fuerza Popular y a su bancada. Con la soga al cuello, luego de que la Comisión de Ética aprobara el informe final en su contra por faltarle el respeto a una de sus colegas en una sesión virtual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el legislador podría ser sancionado por el Pleno del Congreso muy pronto, por lo que Lizarzaburu ha optado por salir de esa agrupación política, antes de que lo expulsen. La bancada naranja se queda ahora con 22 representantes.