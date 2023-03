LAMPAZO DE ALVA - I

Bronca en AP

Las cosas están que queman en Acción Popular. En medio del escándalo por sus doce congresistas investigados por el caso ‘Los Niños’, María del Carmen Alva usó su artillería pesada contra Yonhy Lescano, quien en sus redes sociales sigue criticando a la presidenta Boluarte. La parlamentaria le dio con todo.

Foto: Andina

LAMPAZO DE ALVA - II

Se la tenía jurada

“Da vergüenza que haya sido nuestro candidato; no tiene nada que ver con el pensamiento del partido. No cabe duda de que ha tenido cercanía con el presidente Castillo y Perú Libre. Yo realmente le digo: arma tu partido y llévate a la gente que no representa a Acción Popular”. Qué fuerte.

Foto/Difusión.

VACANCIA SE DESINFLA

Faltan votos

Parece que la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte se desinfla antes de tiempo. Flavio Cruz, el vocero de Perú Libre, adelantó que no hay más de 31 votos para aprobar esta moción que debe debatirse este jueves. Bueno, al cabo que ni querían tampoco. Total, no hay apuro, lo que quieren es llegar también hasta el 2026. ¿O no?

(Foto: Presidencia)

HABLA WILLIAMS - I

¿Y el copy paste?

Tras la denuncia publicada por Perú21 sobre los informes de viajes de al menos seis congresistas –incluido el presidente del Congreso– que copiaron textos sin citar las fuentes de origen, José Williams apenas atinó a explicar que estos informes no se realizan con normas APA. En fin.

(Foto: GEC)

HABLA WILLIAMS - II

Defiende el tópico

En lo que sí estuvo claro Williams fue en su defensa de la construcción de un tópico en el Congreso, que, aclaró, es para los trabajadores. Dice que su instalación es necesaria pues salir del Parlamento es difícil. Qué dirán todos aquellos que tienen que levantarse temprano y trasladarse varios kilómetros para llegar a un policlínico para ser atendidos.

(Foto: GEC)

OTÁROLA Y LOS EX - I

Cita en Palacio

El premier Alberto Otárola se reunió ayer con seis extitulares de la PCM a quienes presentó la Nueva Política General de Gobierno. Luis Solari, Jorge del Castillo, Javier Velásquez Quesquén, Juan Jiménez Mayor, Pedro Cateriano y Walter Martos escucharon y discutieron sobre temas de gobernabilidad, lucha contra la corrupción, reactivación económica, entre otros, y también el adelanto de elecciones.

OTÁROLA Y LOS EX - II

El adelanto en agenda

Martos, quien fue premier del entonces presidente Martín Vizcarra, aclaró que su presencia en Palacio no representa un respaldo al Gobierno. Señaló que le recomendaron a Otárola que como Gobierno debe tener una franca voluntad de adelanto de elecciones. Agarra esa flor.

(Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)