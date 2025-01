Estas son las cortitas de hoy martes 28 de enero de 2025

DINA BOLUARTE - I

Más de lo mismo

Luego de contar fantasiosas historias sobre la realidad peruana en Davos, la presidenta Dina Boluarte reapareció públicamente para seguir hablando de lo mismo. La mandataria aprovechó un evento no para anunciar algún proyecto para el país, sino para contar más detalles sobre su intervención quirúrgica a la nariz y asegurar que sufre de rinitis crónica desde hace años. Y para ir a tono con lo que dijo su abogado hace unos días, la jefa de Estado señaló que se internó de noche “utilizando las horas de mi sueño” y “como cualquier mortal”. Boluarte suelta a cucharadas la historia de su operación.

DINA BOLUARTE - II

Sacó la fulera

La presidenta, además, levantó la voz y bastante ofuscada se refirió —sin mencionar su nombre— a su ex mano derecha y otrora hombre de confianza, Alberto Otárola, a quien no dudó en tildar de “cobarde” por revelar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre su famosa operación. “Aquel exfuncionario que dijo eso en el Congreso de la República fue tan cobarde de no responder los cuatro puntos de agenda para lo cual fue citado y tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer, cuando él sabía que mi salud respiratoria no era de ese día”, fustigó la mandataria. Se nota que hasta ahora le duele.

ALBERTO BOREA

Asume en la Corte-IDH

La cuenta oficial en X de la Representación Permanente del Perú ante la OEA (Perú ante la OEA) informó que Alberto Borea Odría asumió ayer como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en San José, Costa Rica. El constitucionalista peruano fue elegido por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio pasado como uno de los nuevos miembros de esta corte a propuesta de nuestro país. Éxitos en su nuevo cargo.

JORGE TORRES SARAVIA

Con la suya

El exjefe de la Oficina Legal y Constitucional (OLC) del Congreso y principal investigado por la presunta red de prostitución al interior de este poder del Estado, Jorge Torres Saravia, tendrá que abrir su billetera y pagar con la suya los honorarios de su defensa legal en este caso, luego de que el Parlamento rechazara su pedido para que se haga cargo de este pago. Ya hubiera sido el colmo que el Congreso aceptara su solicitud. Aunque no nos hubiera extrañado.