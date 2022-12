Montoya no quiere elecciones

Aferrado a su curul

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, mostró su desacuerdo con el adelanto de elecciones generales. Dijo que votar a favor de esta reforma, propuesta tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo, es “obedecer a las presiones” del gobierno y al pedido del expresidente de la República, Pedro Castillo. “La crisis política ya está en vías de solución con la nueva presidenta y el nuevo gabinete”, declaró ayer a la prensa. Qué tan cómodo estará en su curul que ni cuenta se ha dado justamente de que esas posiciones fueron parte de la crisis.

Ramírez quiere ser popular

La escuelita congresal

Mientras algunos no se quieren ir, otros reniegan de su suerte. Tania Ramírez (Fuerza Popular) consideró que la baja popularidad del Congreso se debe a que la institución no cuenta con presupuesto para “pagar asesorías, opinólogos, consultorías y media training”. “Sin recursos, es muy difícil ser popular”, afirmó la tiktoker. Entendemos su frustración, pero al Congreso se va a trabajar, no a falsear la realidad y a aprender. Para la próxima, que ella y sus colegas se preparen antes de postular.

Sigrid pide constituyente

Le toca esperar

A un mes de que termine la actual legislatura, a Sigrid Bazán se le ocurrió presentar un proyecto de ley para convocar a referéndum para consultar si se debe instalar o no una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. Su propuesta debe pasar primero por la Comisión de Constitución, lo cual no sería un problema de no ser porque el grupo tiene 417 proyectos en cola y el debate es por orden de llegada. A esperar sentadita.

Williams cuidaría su despacho

Dina lista para viajar

Quien sí se acordó de hacer su tarea fue la presidenta Dina Boluarte, quien presentó un proyecto de ley para que el titular del Congreso se encargue del Despacho Presidencial cuando el presidente deje el territorio nacional, en caso de que los vicepresidentes estén impedidos y/o ausentes. De esta forma, zanja un pequeño vacío en el artículo 115 de la Constitución, que no contempla este escenario para presidentes sin ‘vices’, como es su caso.

Díaz podría volver al Congreso

Peligro andante

La suspensión de 120 días que se le impuso al congresista Freddy Díaz, acusado de violar a una trabajadora de su despacho, vence este 7 de enero, por lo que ya no tendría impedimento para volver al Congreso. En breve volvería a cobrar su sueldo como si nada, mientras la denuncia constitucional que podría inhabilitarlo de la función pública sigue entrampada en la Comisión Permanente. ¿Para cuándo la destitución?

