Balance - I

La despedida de Alva

En su último día como titular del Congreso, María del Carmen Alva (AP) recordó que si bien no impulsó una moción de vacancia presidencial, sí pidió –en reiteradas ocasiones– al presidente Pedro Castillo que renuncie por el bien del país. “Yo le he pedido al presidente que se ponga a derecho, no solo una vez, yo ya le pedí que renuncie, PPK por menos renunció”, recordó. Esperemos que ahora, desde su curul, siga haciendo lo mismo. Pero, sobre todo, que haga algo por separar de AP a ‘Los Niños’.

Balance - II

Consensos y fracciones

Y mientras el Parlamento se divide en mil pedazos formando alianzas impensadas, María del Carmen Alva (AP) asegura estar contenta con los “logros de su gestión”, uno de los cuales –según ella– fue llegar a “consensos” con otras bancadas. “Estoy contenta con esta gestión, ha sido un año difícil con 11 bancadas, pero hemos podido trabajar”, sostuvo. Bueno, en primer lugar, son 12 y no 11 bancadas y, en segundo lugar, el fraccionamiento ocurrió precisamente porque ni a la interna se ponían de acuerdo.

Salhuana versus Acuña

Dimes y diretes

Y hablando de los inexistentes consensos en el Legislativo, el congresista y vocero de APP, Eduardo Salhuana, minimizó la candidatura de su excompañero de bancada Héctor Acuña a la presidencia del Congreso. “Esperemos que no suceda (que gane la elección)... Más allá de la presentación de su candidatura, creemos que los acuerdos políticos se deben respetar”, dijo. Acuña no se achicó y le respondió que todos los partidos, incluido APP, son “partidos cascarón”. Del amor al odio...

RP pide salida de Medina

Sin renovación de votos

Renovación Popular no quiere perder ni un voto para la lista que presentó a la presidencia del Congreso. Por lo que la postulación de Esdras Medina, congresista de su bancada, junto con Waldemar Cerrón (Perú Libre), Ilich López (AP) y Katty Ugarte (Bloque Magisterial) en una lista paralela le arruina el cálculo. Tanto, que el presidente del partido, Rafael López Aliaga, pidió la renuncia de Medina. “Gran decepción, Esdras Medina. Públicamente te pido la renuncia a la bancada de RP. No hay cabida para la corrupción y comunismo”, alegó. Ni un añito le duró este amigo a ‘Porky’.

Corrupción en el Perú

Vergüenza regional

A propósito de la corrupción, la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo de Costa Rica realizó un estudio sobre percepción ciudadana en la región, en el que el 44% consideró que en el Perú la corrupción es el principal problema. Solo nos supera Colombia, con una estimación del 55%. Nada honroso tener el segundo lugar en la región por un problema tan grave como la corrupción. ¡Gracias, profe!

