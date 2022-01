Mirian Morales reaparece - I

La protagonista

La sorpresiva aparición ayer de Mirian Morales, exsecretaria del exmandatario Martín Vizcarra, en el vacunatorio ubicado en el Parque de las Leyendas, puso incómodo a más de un trabajador. Fuentes de primera mano indicaron que Morales se presentó como asesora de la congresista Kira Alcarraz (Somos Perú) y empezó a exigir “de forma prepotente” que la dejen ingresar para hacer “una supervisión” a nombre de la legisladora, que se encuentra en reposo por contagio de COVID-19.

Mirian Morales. (Foto: Alonso Chero / GEC)

Mirian Morales reaparece - II

Lo niega todo

Desde el despacho de Alcarraz indicaron que Morales, quien durante el gobierno de Vizcarra fue conocida por imponerse a la mala, cumplía una función por semana de representación. Señalaron que “no existió maltrato ni de parte de Essalud ni de parte del equipo” de la congresista. Por la noche, la legisladora tuiteó que sus asesores “inspeccionaron” más de una docena de vacunatorios. Fue su manera de intentar poner el parche.

Mirian Morales fue secretaria general de Palacio de Gobierno durante el gobierno de Martín Vizcarra, ambos involucrados en el caso 'Richard Swing' (Foto: Composición El Comercio)

Keiko Fujimori y César Acuña

Muy tarde

Tuvieron que pasar diez días para que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, se pronunciaran sobre el derrame de petróleo en Ventanilla. Ambos pidieron sanciones a Repsol por provocar el desastre y exigieron actitud al gobierno. ¿Por qué esperaron tanto para mostrar su postura?

(Foto: César Acuña)

Anahí Durand en NP

Empoderada

La presencia de Anahí Durand en el gabinete de Mirtha Vásquez parece haberle hecho creer a la ministra de la Mujer que tiene pasta para liderar una agrupación política. Ayer se dio a conocer que postulará a la presidencia de Nuevo Perú, el colectivo que hasta ahora no consigue convertirse en partido político. Durand quiere ser la sucesora de Verónika Mendoza. En la izquierda solo les gusta soñar.

(Foto: MIMP)

Castillo molesto con CNN

¿Qué preguntas quería?

El presidente Pedro Castillo no ocultó ayer su fastidio por las preguntas que le formuló el periodista de la cadena internacional CNN, Fernando del Rincón. “Me he quedado sorprendido con algunas preguntas que se me hacía, que nada importante tiene para el país: que Bruno Pacheco, que Sarratea, que toda la cosa cuando esto la tenemos bien claro”, dijo por la mañana Castillo indignado. ¿Y qué preguntas quería un mandatario que no cree en la transparencia? El periodismo siempre estará para incomodar al poder.





