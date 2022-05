Viaje a la India - I

Cavero pone el parche

La semana pasada, Alejandro Cavero, de Avanza País, visitó a la India, y compartió las imágenes de su viaje en sus redes sociales. Ante las diversas especulaciones, aclaró que su viaje no fue por turismo. “Fue una invitación del Gobierno de la India, quienes corrieron con todos los gastos”, aclaró. Aseguró, además, que devolvió el dinero asignado por la semana de representación. “Antes de viajar, hice la devolución”, acotó. Bien dicen, cuentas claras, amistades largas.

Congresista Alejandro Cavero viajó a la India.

Viaje a la India - II

Sigrid no se queda atrás

Con Cavero también viajaron Rosangella Barbarán (FP) y Sigrid Bazán (Cambio Democrático). Esta última se sumó a las rápidas explicaciones luego del palo que le cayó en redes por las fotos turísticas que publicó. “Es una invitación del Gobierno de la India. El Congreso no ha incurrido en ningún gasto. Por coincidir con la semana de representación, solicité que no se me abone el dinero”, dijo. Como para que nadie le diga nada, colgó fotos de la invitación y de los correos de coordinación.

Rosangella Barbarán, Sigrid Bazán y Alejandro Cavero viajaron a la India.

Comuneros a la espera

Las Bambas en Lima

Tres representantes de las comunidades de los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, de Apurímac, llegaron ayer a Lima para reunirse con el Ejecutivo luego de la fallida mesa de diálogo con la PCM. Juvenal Huamaní, presidente de la comunidad de Pumamarca, dijo a Perú21 que “posiblemente” hoy se reúnan con las autoridades. Ayer fueron recibidos por algunos ministros sin llegar a acuerdos. Por lo pronto, sería un gesto de que realmente quieren dialogar si suspenden la invasión de la mina y permiten que la producción de cobre se reanude.

(Foto: GEC)

Reservistas en Palacio

Los enviados de Antauro

Ayer Pedro Castillo recibió en Palacio a reservistas del Ejército que apoyan al etnocacerista Antauro Humala, quienes luego desfilaron por el Parlamento de la mano de Waldemar Cerrón (PL). Parece que ahora que el consejero de Antauro Humala, general EP (r) Gustavo Bobbio , es jefe de asesores de la DINI, se les abrieron las puertas.

Los Cerrón lloran por el Minem

No les gustó el cambio

El vocero de la bancada de PL, Waldemar Cerrón, se sumó a las críticas de su hermano Vladimir sobre la recomposición ministerial. “Deslindamos toda responsabilidad política con la designación de los ministros”, dijo. En realidad, les duele el cambio en el Minem, que lo tenían totalmente capturado. A llorar al río.

VIDEO SUGERIDO

Las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez avanzan y todas estarían listas en 2025. Sin embargo, en julio de este año, la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) prevé entregar la segunda pista de aterrizaje y la torre de control.