Otárola ante la Fiscalía

Dio la cara

El premier Alberto Otárola acudió al Ministerio Público para ser interrogado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el marco de la investigación que se le abrió a él, a la presidenta Dina Boluarte y a otros exministros por las muertes ocurridas en el sur del país. Se les imputa los presuntos delitos de genocidio (¿?), homicidio calificado y lesiones graves. Como diría alguna vez el propio Otárola, que se investigue todo y rápido para determinar las responsabilidades, aunque, valgan verdades, quienes ya deberían estar detenidos y condenados en flagrancia son los vándalos que vienen sembrando terror todos los días.

Gabinete de Alberto Otárola buscará el Voto de Confianza del Congreso. (Presidencia)

¿Será verdad?

Ministro anuncia anuncio

¿Se viene un anuncio presidencial? El ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que en este momento se está evaluando el tema del adelanto de elecciones en el Ejecutivo a una fecha más próxima, que, dada la coyuntura, podría ser para el último trimestre del año, y que “esta semana debe haber una respuesta”. Veremos si es cierto o se trata de una patinada más de este ministro que se viene lavando las manos de todos los embrollos.

Vicente Romero, ministro del Interior, dijo que intervinieron la UNMSM a pedido de la rectora. (Foto: Difusión)

La izquierda se victimiza-I

La cruz de Perú Libre

Quien también anda en una ruta zigzagueante es el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, al afirmar que su grupo no está condicionando la segunda votación del adelanto de elecciones a que se incluya la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Pero, como la izquierda no da puntada sin hilo, a renglón seguido señaló que lo que sí están pidiendo es que se someta a consulta de la población si quiere una nueva Constitución. Qué vivos son, ¿no? Ese cuento ya lo conocemos.





La izquierda se victimiza-II

Culpable, yo

Luego Cruz intentó victimizar a la izquierda. “Lo que están buscando es hacer responsable a la izquierda de todo lo que salga mal en este país; eso no es así y la gente tampoco ya se los cree”, señaló tras intentar hacer un deslinde con Pedro Castillo que nadie le cree. “Pedro Castillo no estuvo a la altura, hace tiempo fue expulsado de Perú por muchas razones”, indicó, pero, oh casualidad, ninguna de ellas alude a los actos de corrupción en los que incurrió.

Pedro Castillo busca salir en prisión

EN EL MAR LA VIDA ES MÁS SABROSA

Antauro anda en otra

El díscolo exconvicto Antauro Humala la pasa de lo lindo en la playa. En redes sociales circuló una foto en la que aparece tirado en la arena junto a su pareja mientras ha dejado a su suerte a su puñado de autodenominados reservistas. Ojalá estos ratos de ocio le permitan reflexionar sobre los disparates que suelta un día sí y otro también, como aquel en el que pedía a sus seguidores ir a secuestrar al rey de España.