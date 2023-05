LA FE DEL ‘PROSOR’ - I

Castillo insiste

Mientras se va empapelando de denuncias y acusaciones, el golpista Pedro Castillo presentó un enésimo recurso al Poder Judicial buscando archivar uno de los tantos procesos en su contra. Así, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará hoy un pedido del reo expresidente para mandar al tacho la acusación que se le sigue por el delito de rebelión.

LA FE DEL ‘PROSOR’ - II

Pierde por goleada

La sesión será virtual, así que Castillo puede conectarse desde el penal de Barbadillo para dar sus alegatos. El abogado de Castillo señala que lo que se le imputa no constituye un delito y no representa connotación penal, por lo que pide su archivamiento. Lo cierto es que hasta ahora el ‘prosor’ no da pie en bola y pierde por escandalosa goleada en los tribunales. Es la abundancia de las evidencias.

FISCAL EN HORA CERO - I

En manos del Congreso

Este jueves 25 el Pleno del Congreso evaluará el informe final de la Comisión Permanente sobre la denuncia constitucional contra la fiscal Zoraida Ávalos, que recomienda suspenderla del ejercicio de la función pública por cinco años. Desde ya empezó a cruzar los dedos y a encomendarse a Dios.

FISCAL EN HORA CERO - II

Acusa “intereses”

Para la magistrada, la denuncia obedece a “cuestiones políticas”. “La señal es: si tú, fiscal suprema, vocal supremo, no te alineas a mis intereses políticos, te destituyo, te boto”, ha manifestado Ávalos, acusada del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, al perdonarle la vida al golpista Pedro Castillo cuando le suspendió la investigación que le abrió.

JOSUÉ GUTIÉRREZ - I

Golpe de derecha

Un sector del Congreso —que votó en contra de la elección de Josué Gutierrez— estaría alistando un proyecto que busca modificar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a fin de que el flamante defensor del Pueblo no presida la comisión especial a cargo del concurso público de los miembros de la JNJ, como lo establece la actual norma.

JOSUÉ GUTIÉRREZ - II

Menos poder

El proyecto buscaría quitarle poder al engreído de Vladimir Cerrón —y alguna vez mensajero de Pedro Castillo—, y que sea el presidente del Tribunal Constitucional quien lidere esta comisión. Bueno, el temor de que el dueño de Perú Libre intente meter sus manos en la JNJ es real.

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN

Contralor de ley

Esta mañana, la Comisión de Constitución, que preside Hernando Guerra García, debatirá un predictamen que establece la continuidad del contralor general de la República con mandato vencido hasta que el Congreso designe a su sucesor. Había un vacío necesario de llenar.