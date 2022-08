Castillo en La Libertad

Zapatero, a sus zapatos

A su paso por Trujillo, el presidente Pedro Castillo se llevó un par de zapatos gratis, no sin antes bromear sobre el humillante hecho que protagonizó cuando ordenó a dos agentes de Seguridad del Estado atarle los cordones en un acto público. Ayer, en una visita al CITE Cuero y Calzado de Trujillo, una emprendedora le ofreció zapatos al mandatario, a lo que él respondió entre risas: “Voy a pedir unos que se amarren solos”. Una bromita un poco desubicada.

(Foto: Presidencia)

Lo puso en su sitio

Fiscal jala orejas a Torres

Castillo no solo visitó ferias en Trujillo. Ayer participó en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), con la presencia de ministros y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien se rehusó a tomarse la foto de protocolo junto al jefe de Estado y los titulares de las carteras. Es más, hasta puso en su sitio a Aníbal Torres, quien pretendió cerrar un acuerdo no discutido. “Espere, premier. Eso no puede ser un acuerdo porque no se ha discutido. No se puede aprobar algo que no se ha discutido”, le aclaró. Hizo respetar los límites.

(Foto: Ministerio Público)

Hijo de Huanca en el Estado

Hoy por ti, mañana por mí

No fue gratis que la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, Lourdes Huanca, escoltara a la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes, hasta la sede del Ministerio Público el 10 de agosto. Un reportaje reveló que su hijo mayor, John Coaquira Huanca, no tiene RUC, pero es consultor del Estado y ha cobrado S/65,600 por sus “servicios” con el Programa de Conservación de Bosques (octubre de 2021) y S/24 mil con el Mincul (2022). No era amor al chancho, sino al chicharrón.

(Foto: Jorge Cerdán / GEC)

No descartan a Antauro

Disparate cerronista

Luego de que el etnocacerista Antauro Humala fuera puesto en libertad, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, no descartó que el condenado por homicidio de cuatro policías, sustracción de armas y rebelión, entre otros delitos, sea el próximo candidato presidencial del partido de su hermano. “Habría que pensarlo, habría que ver, coordinar y pensarlo más adelante. En política nada se descarta”, dijo el legislador desde el distrito de Cajas, en Huancayo, durante la semana de representación parlamentaria. Queda claro que, con tal de quedarse en el poder, apoyarán cualquier aventura política, por más disparatada que sea.

Antauro Humala tras su libertad: “Nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas”. FOTO: Archivo GEC