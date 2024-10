Estas son las cortitas de hoy martes 22 de octubre de 2024

GABINETE MOVIDO - I

¿Dina se cansó de su premier?

En redes sociales circuló la versión de que el excanciller Javier González-Olaechea fue contactado por un ministro para plantearle la propuesta, a nombre de Dina Boluarte, de que regrese al Gabinete, pero como presidente del Consejo de Ministros. Fuentes de Perú21 en el Ejecutivo indicaron que, en efecto, González-Olaechea fue consultado sobre el tema, pero que no había dado una respuesta aún. Según dichas fuentes, no tendría interés en volver. Este diario le hizo la consulta al exjefe de la Diplomacia peruana, pero no respondió. Con 4% de aprobación en la última encuesta de Ipsos, la presidenta debe estar a punto de quemar fusibles para intentar levantar cabeza, y uno de ellos es el premier Gustavo Adrianzén.

GABINETE MOVIDO - II

‘Tres Patines’ también

Pero Adrianzén no es el único que estaría en la mira. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anda igualmente al filo de la cornisa. Lejos de no atinar una en la lucha contra la delincuencia, cometió la terrible patinada de presentar a un albañil de San Juan de Lurigancho como el peligroso N.° 2 de Sendero Luminoso en el Vraem. Luego de su exabrupto y de la excarcelación de Iván Quispe Palomino, al ministro Santiváñez parece que se lo hubiera tragado la tierra. El sábado, sin embargo, tuvo una reunión por laaargas horas con la jefa de Estado en Palacio. ¿Solo le habrán jalado las orejas o ya le adelantaron su cese?

GABINETE MOVIDO - III

Ya no le tienen fe

Y hablando de Santiváñez, su colega del Minjus, Eduardo Arana, no puso las manos al fuego por él en el escándalo del falso cabecilla de Sendero. Arana dijo en Canal N que el ministro Santiváñez no debió anunciar tan rápido la detención de Iván Quispe Palomino, y no se quedó ahí. Anotó que es responsabilidad tanto del titular del Mininter como de la Policía esclarecer cuáles fueron los motivos de la captura. ¡Auch! Arana, quien goza de mucha ascendencia en el Gabinete y tiene cercanía a los Boluarte, parece que ya no quiere a Santiváñez a su lado. Veremos qué pasa en los próximos días.

YENIFER PAREDES

La cuñadísima quiere ir a Chota