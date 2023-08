PASIÓN DÁVILA

Qué miedo

De golpes, y por la espalda, sabrá mucho Pasión Dávila, pero del sector laboral parece que conoce poco o casi nada, quien precisamente es el flamante presidente de la Comisión de Trabajo. El congresista pasó un vergonzoso momento cuando un periodista le preguntó qué significaba Sunafil y no supo qué responder. El representante del Bloque Magisterial reconoció que desconocía el término y el hombre de prensa tuvo que enseñarle el significado. Va a costar aceptarlo como titular de ese grupo de trabajo.

(Foto: Congreso)

SEMANA DE REPRESENTACIÓN

Le tocó a Sigrid

Para variar, la semana de representación parlamentaria nos regala una de sus acostumbradas postales. Esta vez, los abucheos, los insultos, el rechazo fueron para Sigrid Bazán. La congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, investigada por presunto lavado de activos, la pasó mal durante su visita al distrito de Comas, donde recibió el ‘cariño’ que la ciudadanía, suele regalar a sus queridos padres de la patria. “Tú no me representas”, le gritaron. Y eso que la semana apenas empieza. Bazán denunció que durante su incursión a esa comuna un funcionario municipal la habría agredido.

(Foto: Congreso)

DARWIN ESPINOZA

Qué tal conciencia

El que está como si nada pasara es Darwin Espinoza, a quien no le entran balas. El más mimado de ‘Los Niños’ se ríe de su anunciada suspensión partidaria de Acción Popular y asegura que no renunciará a la agrupación. “Por ética y moral no renunciaré al partido. Mi conciencia está tranquila. Se anunció mi expulsión desde hace 10 años y hasta ahora no lo logran”, dijo ayer en Áncash, el vocero de la aún bancada de la lampa, que hasta amenazó con presentar una acción de amparo a la decisión tomada en su contra, y la de otros ‘niños’, por el plenario de su partido el último sábado. En fin.

(Foto: GEC)

ALBERTO OTÁROLA

No sabe, no opina

El premier Alberto Otárola prefirió tirarle la pelota a la presidenta Dina Boluarte apenas le preguntaron ayer si en los próximos días se realizarían cambios en el gabinete que él conduce, ante los rumores de salida de hasta dos ministros. Lejos de desmentir con firmeza esa posibilidad, el titular de la PCM, que hasta ese momento había respondido con amplitud a todas las preguntas de la prensa en las afueras de Palacio de Gobieno, señaló que es la mandataria la que debe tomar esa decisión. Miren, pues.