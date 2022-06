Córdova no quiere problemas

Lavada de manos

Ni corta ni perezosa, luego de que Panorama revelara que Shirley Martínez trabajaba como asesora comercial en una empresa, mientras hacía de coordinadora en su despacho, la legisladora María Córdova (Avanza País) intentó salvar rápidamente su responsabilidad. “Lamento que una trabajadora, a quien le di mi confianza, haya realizado actividades paralelas, las cuales yo desconocía”, aseguró. En el dominical dijo que no tenía por qué saber lo que hacía su trabajadora. Ya expuesto el caso, anunció su despido. Qué le queda, pues.

María Córdova, legisladora de Avanza País. (Foto: Congreso de la República)

Pugnas por mesa directiva - I

Cadena de favores

En la última elección de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, se eligió como presidenta a la congresista de Perú Libre María Agüero con los votos de APP. Esto, según los comentarios en el Hall de los Pasos Perdidos, podría dar las primeras algunas señales de lo que serían las negociaciones para la siguiente Mesa Directiva del Parlamento. La ‘alianza’ entre APP y el lápiz podría ser el precio que César Acuña pagaría con tal de que su partido presida el próximo periodo legislativo. Pronto nos enteraremos.

Foto: Congreso

Pugnas por mesa directiva - II

La lampa no repetirá

Quienes ya no pelearían por la presidencia del Congreso, aunque sí por alguna vicepresidencia, son los acciopopulistas. La vocera Karol Paredes rechazó que María del Carmen Alva busque la reelección. En efecto, Alva dijo luego que no está en sus planes. “Agradezco a los que quieren que me reelija, pero no está en mi agenda, nunca lo he pensado”, aseguró.

No pasó por Migraciones

Nada nuevo sobre Silva

El domingo, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, dijo que “si supiera dónde está Juan Silva, ya lo habría detenido”. Ayer, el superintendente de Migraciones, Jorge Fernández Campos, indicó que ni el extitular del MTC ni el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco pasaron por el control migratorio de las fronteras del país. O quizá sí pasaron y los servidores estaban en otra. Recordemos sino cómo fugó el exjuez César Hinostroza.

(Foto: Congreso)

800 policías cuidarán a Castillo

Bien chalequeado

Hoy se realizará el XVII Consejo de Ministros Descentralizado en Arequipa y parece que a Pedro Castillo le quedó un trauma luego de que en noviembre de 2021 tuviera que dejar un restaurante en la Ciudad Blanca, ante gritos de los ciudadanos que pedían “vacancia ya”. Resulta que ahora contará con el resguardo de 800 policías. Para eso, mejor que se quede en Lima.

VIDEO SUGERIDO

Luis Vargas Valdivia