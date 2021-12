Oficialistaa Roberto Kamiche

Se va, seva

El congresista Roberto Kamiche anticipó que ya tiene una decisión tomada respecto de su permanencia en la bancada de Perú Libre, pero se reservó de divulgarla “por ahora”, alegando que se mantendrá leal al bloque en tanto pertenezca a él. Todo indica que, finalmente, Kamiche les seguirá los pasos a los renunciantes Guillermo Bermejo, Hamlet Echevarría y Betssy Chávez, quien, días atrás, comentó que ellos serían “la avanzada”. Y parece que no se equivocó.

Carlos gallardo ya fue - I

A rey muerto, rey puesto

Más de un oficialista se ha puesto en la cola de aspirantes al cargo de ministro de Educación. Uno de ellos es el congresista Édgar Tello, exdirigente del Conare-Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. “Como maestro, sindicalista, por el bien de mi país, con gusto aceptaría ser ministro de Educación”. ¡Qué estaremos pagando!

El pleno del Congreso aprobó la moción de censura al ministro de Educación, Carlos Gallardo, con 70 a favor, 38 en contra y 7 abstenciones. (Foto: Minedu)

Carlos gallardo ya fue - II

La ceguera de Isabel

Para defender a su aliado oficialista Carlos Gallardo de la censura, la congresista de Juntos por el Perú, Isabel Cortez no tuvo mejor idea que argumentar que el titular de Educación respondió “con solvencia” a la interpelación que se planteó en su contra días atrás. ¿Qué cosa? ¿Será que doña Isabel estuvo en otro Pleno? Porque lo que todos recuerdan es, más bien, lo contrario. No hay peor ciega que la que no quiere ver.

(Foto: Congreso)

Sueños de opio

¿Transparencia?

Otro que anda con ceguera es el titular de Salud, Hernando Cevallos, quien ayer no tuvo reparos en sostener que el presidente Pedro Castillo es una “persona absolutamente transparente”. Bueeeeenno, tan transparente como él, que sigue sin aclarar sus comprometedores chats con la exfuncionaria del MTC Lizbeth Huamán. Entre ellos se apañan...

Foto: archivo GEC

Sin mascarillas en el pleno

Jalón de orejas

El congresista oficialista Pasión Dávila intervino ¡sin mascarilla! durante el debate de la moción de censura contra el titular de Educación. La presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, tuvo que reconvenirlo y recién entonces Dávila acató lo que desde un inicio de la sesión se había advertido. Peor que chiquitos son...

Piden justicia para expresidente

Apoyo a PPK

Personalidades de diversos ámbitos emitieron un comunicado pidiendo “justicia” para Pedro Pablo Kuczynski. Los firmantes consideran que la prisión domiciliaria contra el expresidente estaría afectando sus derechos.

A través de un comunicado, diversos empresarios, políticos, excongresistas, exministros, entre otros, cuestionaron el nuevo pedido del fiscal José Domingo Pérez contra el exjefe de Estado. (Foto: El Comercio)