Pedido de nueva investigación

Una raya más

El congresista Juan Lizarzaburu (FP) ha pedido que se cree una comisión investigadora sobre los presuntos vínculos del presidente Pedro Castillo con Sendero Luminoso, organismos de fachada o generados en las estructuras senderistas. Plantea que el plazo de investigación sea de 120 días. Y, bueno, con el constante ingreso a Palacio de algunos dirigentes del Movadef, se ha ganado a pulso la suspicacia. Al menos, esto podría servir para que transparente la agenda con estos personajes.

El 30 de agosto es sagrado

Marcha atrás

A propósito del presidente Castillo, ayer pidió retirar el proyecto de ley del Ejecutivo que proponía declarar el 30 de agosto como el Día de las Personas Desaparecidas en el Periodo 1980-2000 y que generó –con justa razón– indignación y malestar en la Policía Nacional, pues ese día se celebra a Santa Rosa de Lima, la patrona de la institución. Si pusiera a pensar un poquito a su corte de asesores, se ahorraría tanto papelón.

Cerrón defiende sueldazo

A confesión de parte...

Luego de que se conociera que Vladimir Cerrón recibe de su partido un sueldo mensual de S/12,500 provenientes del Financiamiento Público Directo que asigna la ONPE, el dueño del partido del lápiz argumentó: “No conozco a nadie que no viva del Estado, ni el que se crea más privado que nadie. Los medios dicen te pago con ‘mis impuestos’, como si uno no pagara impuestos y quizá más de los que critican. La hipocresía funciona en los incautos, pero no para los entendidos”, escribió. Vaya. Ahora por fin entendemos por qué adora tanto el estatismo. Por lo que se sabe, en ninguno de los procesos que tiene se le ha prohibido trabajar.

(Foto: archivo GEC)

Ministro ya no quiere hablar

Se cansó de Colchado

El ministro del Interior, Willy Huerta, se hartó de las preguntas sobre el valeroso coronel PNP Harvey Colchado, cuyo trabajo de apoyo a la investigación fiscal contra el entorno del presidente sufrió una y otra vez golpes bajos, por no decir obstrucción. “Les voy a solicitar a todos los periodistas que ya no volvamos a reiterar este caso, porque ya he respondido en forma reiterada”, indicó. Bueno, cuando se defienda de la censura en el Congreso, tendrá que hablar y en detalle, así que mejor vaya acostumbrándose.

La suerte de Beder Camacho

“Se interesó y lo designé”

La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, defendió a capa y espada la designación del exsecretario presidencial Beder Camacho como asesor del Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables del MIMP. “Él ha ido a mi despacho, se ha presentado y ha mostrado su interés en colaborar con la gestión, por lo que creímos conveniente designarlo”, alegó. ¿Qué cosa? ¿Así de fácil?

Foto: Archivo GEC

