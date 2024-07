CASO CÓCTELES - I

El show de Vito

Antes del inicio del juicio oral por el caso cócteles, en el que es uno de los involucrados, y para que no queden dudas de que hoy está dedicado a menesteres ajenos a su promocionado, pero nada comprobado trabajo de empresario inmobiliario del que vino precedido, Mark Vito Villanella logró que las cámaras se concentraran en él. El exesposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hoy autoproclamado influencer, llegó hasta los exteriores de la Sala Penal con su nueva pareja, mucho menor que él, de la que se despidió con un intenso beso, que fue bien aprovechado por los reporteros gráficos. Bueno, ese era su propósito, llamar la atención.

CASO CÓCTELES - II

El influencer

Como para que no queden dudas de su nuevo oficio, Vito dijo a los jueces que es un influencer publicista en redes sociales, que trabaja en eventos y se presenta eventualmente en programas de televisión, lo que le genera ganancias de al menos 14 mil soles mensuales, un monto bastante apreciable. Ah, y como era de esperarse, apenas acabó la audiencia, fue el primero en declarar a la prensa y defender su trabajo. Jura que cobra tres mil soles por cada publicidad. Sí, claro.

AY, LOS MINISTROS

Otro papelón

Los ministros de Adrianzén siguen de papelón en papelón y ya no saben qué hacer para disimular que el tema de las violaciones a las niñas awajún parece no importarles. Ayer, la titular de Cultura, Leslie Urteaga, justificó su ausencia y la de sus colegas Morgan Quero y Teresa Hernández ante una comisión del Congreso en la que debían responder por este caso. Para colmo, Urteaga aseguró que los ministros visitarán esa comunidad, pero no supo decir qué día. Si no sabe qué responder, mejor calladita.

EL TRADUCTOR

Cambia de expresidente

Alejandro Salas, exministro y hasta hoy leal defensor del golpista Pedro Castillo, es ahora el nuevo vocero del expresidente Martín Vizcarra. Así, Salas, quien ya está inscrito como militante del partido Perú Primero, que impulsa el exmandatario investigado por la Fiscalía por el caso de las pruebas rápidas, pasará de traductor del ‘prosor’ a traductor del ‘lagarto’. Ya no sabemos si eso es mejor o peor. Allá él.