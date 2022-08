Somos Perú se acomoda - I

Tardía reacción

El Comité Ejecutivo Nacional de Somos Perú le pidió públicamente al ministro de Cultura, Alejandro Salas, que renuncie a su militancia en la referida agrupación. ¿Y cuál es el motivo? Según el comunicado, si bien Salas solicitó licencia al partido, “su labor como vocero de gobierno trasciende más que la de funcionario”. Debido a ello, lo conminaron a renunciar en un plazo máximo de 24 horas. En caso contrario, advirtieron, sería expulsado “por contradecir en más de una oportunidad la posición del partido”.

(Foto: Presidencia)

Somos Perú se acomoda - II

Y Salas se fue

¿En serio? ¿Recién se enteran de que Salas ha asumido el papel de vocero oficioso del presidente Pedro Castillo desde hace muchíííísimo tiempo? ¿O será que ahora que integran la Mesa Directiva del Congreso quieren hacer la finta de que son oposición? Mientras, Salas respondió con voz de mártir que “si la democracia tiene esos costos, mi carta de renuncia ya la tienen en la mesa”.

Foto: Archivo Presidencia

Susel Paredes

¿Corazoncito oficialista?

Y se les hizo el milagro a las congresistas moradas Flor Pablo y Susel Paredes, quienes durante un año se mantuvieron como no agrupadas y ahora estrenan bancada. Precisamente antes de oficializarse su nuevo bloque, Paredes se presentó en un canal de televisión para sostener que, en una eventual declaratoria de vacancia del jefe de Estado, deben llevarse a cabo elecciones generales. Y, para defender su postura, no encontró mejor forma que vociferar, a tal punto que la entrevistadora le recordó que no se trataba de un monólogo, sino de una entrevista. Ojalá con esa misma vehemencia hubiera apoyado la segunda moción de vacancia contra Pedro Castillo.

(Foto: Congreso)

Betssy Chávez

Amenaza palaciega

Y ayer fue vista por Palacio de Gobierno la congresista y exministra Betssy Chávez, quien –según comentó el mismo primer ministro Aníbal Torres, días atrás– estuvo en la baraja de posibles reemplazantes de Mariano González en el sector Defensa. ¿Estará desempolvando otra vez su fajín ahora que se rumorean cambios en el gabinete? ¡¡¡¡Uy, qué miedo!!! Bastante estropicio provocó en el Ministerio de Trabajo.

(Foto: archivo MTPE)

Edgard Reymundo

¿Blindaje a la vista?

Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó el pedido para que se le retire a Edgard Reymundo –de Cambio Democrático, grupo afín al gobierno– el encargo de elaborar el informe de la denuncia contra Dina Boluarte por realizar actividades privadas pese a estar prohibida. A ver qué pasa...

VIDEO RECOMENDADO

Desde Cusco, Aníbal Torres esta vez puso como ejemplo a Karl Max , “hay que aprender lo bueno”, dijo. Además, el abogado de Bruno Pacheco afirma que: “Él tiene tiene pruebas en sus manos que podrían salvarlo”, ¿Será un mensaje entre líneas?. También, Guido Bellido señala que solicitó pasajes para Arturo Cárdenas a Daniel Abarca, exasesor del Mincetur. Y la castración química nuevamente en debate, tras caso de la niña de tres años en Chiclayo, conversamos con el exministro de Salud Alberto Tejada. Y, Putin concede grado honorífico a brigada acusada de cometer atrocidades en Ucrania.