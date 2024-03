SEMANA DE REPRESENTACIÓN - I

Una vez más...

Los congresistas iniciaron ayer una nueva semana de vacaciones, perdón de representación, durante la cual podrán viajar a sus diferentes regiones o quedarse en Lima para visitar una que otra obra o participar en alguna charla o actividad. Seguramente habrá más de uno que empalme con la Semana Santa gracias a los privilegios que el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, les permite con la asistencia virtual y la votación remota. Algo insólito en comparación con el resto de congresos del mundo.

SEMANA DE REPRESENTACIÓN - II

De paseíto

Y hablando de Soto, el presidente ‘mudo’ del Poder Legislativo, ayer publicó muy orondo su actividad en el marco de la semana de representación. Una nota de prensa lo detalló. “Con el fin de verificar el estado de las casi 9 mil toneladas de bienes que están en custodia y conocer su proceso de conservación, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, visitó el almacén de la Sunat ubicado en Lurín”. ¿En lugar de ir de paseo al sur chico no sería mejor que viaje a Cusco, su tierra natal, y abra los micrófonos a los periodistas locales y a la población regional? A ver si coge el guante...

(Foto: Congreso)

LOS DESLINDES DEL PREMIER

Papas calientes

La segunda conferencia de prensa del premier Gustavo Adrianzén no fue muy cómoda para él. Como era previsible, no solo tuvo que lidiar con las preguntas sobre el ostentoso reloj Rolex de la presidenta Dina Boluarte, sino también respecto de la influencia de Nicanor Boluarte y hasta sobre una denuncia de seguimiento al hijo de la presidenta de la Corte Superior de Lima. “El señor Boluarte no es funcionario público y mal haría yo en referirme a alguien que no forma parte de este gobierno”, dijo ya un tanto fastidiado. Luego, precisó que no hubo seguimiento, sino un acto de contrainteligencia de la Digimin que no guardaba relación con el familiar de la funcionaria.

Foto: PCM / Flickr

CORDERO A LA CALLE

Que pase la siguiente...

El JNE dejó ayer sin efecto la credencial de María Cordero Jon Tay, la suspendida congresista ‘mochasueldos’ que sin vergüenza alguna exigía a sus trabajadores parte de sus remuneraciones o que le compren joyas, y convocó a la fujimorista Magally Santisteban para que asuma el cargo como accesitaria mientras dure la sanción. Con tanta evidencia recabada contra Cordero, mejor que espere sentada su retorno, por ahora, porque luego será ya en el banquillo.

(Foto: Congreso)

FALLECIÓ SANDRO VENTURO

Una lamentable pérdida

Sandro Venturo, reconocido sociólogo, comunicador y excolumnista de Perú21, falleció ayer causando un gran pesar en su círculo de familiares, amigos y organizaciones de las que era parte, quienes se despidieron de él a través de sentidos mensajes en redes sociales. Venturo era gerente general de la consultora de comunicación Toronja, y a la par productor cultural y artista visual. Desde esta casa editora, extendemos nuestra solidaridad a su familia.

Sandro Venturo en una sesión de fotos para El Comercio. Él falleció a la edad de 56 años.