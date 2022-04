Candidato de PL no postulará

No se quiere ensuciar

Héctor Acurio, un ingeniero civil de 53 años, era la opción de Perú Libre para el Gobierno Regional del Cusco. Sin embargo, la estrategia se les vino abajo luego de que, en marzo de este año, Perú21 publicara un informe en el que se revela que Acurio y el investigado exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez, contrataron con Provías Descentralizado en 2013. Es decir, eran socios. “Agradezco su apoyo. No seré candidato en estas elecciones regionales y municipales 2022″, escribió en su cuenta de Facebook. Sacó cuerpo antes de que empiece la campaña.

Hugo Chávez Arévalo Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

La denuncia contra Varas-I

Muere en su ley

Fiel al estilo del oficialismo, el congresista de Perú Libre Elías Varas se pronunció sobre la denuncia de Cuarto poder –según la cual uno de sus sobrinos realiza actividades propias de un funcionario sin estar contratado– y le echó toda la culpa a la prensa. Dijo que se trata de un caso de “desinformación de cierto sector de la prensa” y aseveró que su sobrino es “como su hijo” y que tiene derecho a recibirlo como a otros familiares. Cuidado, usted y su querido sobrino podrían terminar envueltos en temas legales si le sigue dando acceso a espacios y recursos públicos. ¿Escuchó alguna vez las palabras usurpación de función pública o peculado?

La denuncia contra Varas-II

Lo mandarán a Ética

A propósito, el congresista de Avanza País Alejandro Cavero no se quedó callado ante la denuncia contra Elías Varas y anunció que planteará que la Comisión de Ética del Congreso investigue al oficialista, que no habría salido del anonimato si no hubiera sido por este bochornoso hecho.

Alejandro Cavero. (Foto: GEC)

Bellido también en aprietos

Los chats rojos

Otro oficialista que anda cabezón es Guido Bellido. Ello luego de la denuncia de Panorama que reveló unos chats de WhatsApp en los que el expremier habría promovido la contratación de Daniel Abarca como asesor en el Mincetur a cambio de favores. Él jura que no lo recomendó al Mincetur, pero no niega que los chats sean suyos. Es más, ayer aceptó que pidió a Abarca que compre pasajes para Arturo Cárdenas (‘Pinturita’).