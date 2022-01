Blindaje en Ética - I

El mundo al revés

Patricia Chirinos (Avanza País) tendrá que responder a la Comisión de Ética por ‘mandar lejos’ al presidente Pedro Castillo en una actividad política. Ayer, el grupo que preside Karol Paredes (AP) aprobó el informe que recomienda iniciar la investigación contra Chirinos. Esto sucede apenas días después de que la comisión archivara la denuncia de la congresista contra Guido Bellido (PL), quien la agredió verbalmente y delante de testigos.

Patricia Chirinos lanzó insulto contra el presidente Pedro Castillo. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

Blindaje en Ética - II

Salvan a Bermejo

No solo Bellido se salvó de una investigación en la Comisión de Ética; ayer también acordó rechazar la denuncia contra Guillermo Bermejo (PD) por haber marcado asistencia en el Pleno mientras estaba participando, en ese mismo instante, en un mitin para recolectar firmas en Junín. A quien sí van a investigar es a Luis Cordero Jon Tay (FP), quien fue acusado de presionar a su expareja para que no denuncie supuestos maltratos. Y encima pidió que no le den garantías. Muchas contradicciones en la Comisión de Ética, y sospechosa inacción ante los oficialistas. Bien dice el dicho: piensa mal y acertarás.

(Foto: archivo GEC)

Muñoz habla de su gestión

Balance a su medida

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, presentó un balance de su gestión al cumplirse 1,100 días desde que asumió el cargo. La mañana de ayer, en el óvalo Monitor, en Santiago de Surco, aseguró que dejará huella. “Vamos a dejar huella y obras para el ciudadano. Ya no es el mito de no hay obras, pero algunas obras puede que no les gusten a muchos”, expresó. ¿Se referirá al interminable puente de la Costa Verde? Y del incendio en Mesa Redonda, ni una palabra.

(Foto: Difusión)

Vera se reunió con el Presidente

La Sunat en Palacio

La mañana de ayer, el jefe de la Sunat, Luis Enrique Vera, acudió a Palacio para entrevistarse con Pedro Castillo. Según se informó, el funcionario se reunió con el jefe de Estado para brindar los resultados y proyecciones de 2022. ¿Se habrá tocado por ahí el tema de las presiones que sufría por parte del exsecretario presidencial Bruno Pacheco?

(Foto: El Comercio)

Maúrtua se encuentra aislado

Canciller con COVID-19

El canciller Óscar Maúrtua dio positivo a COVID-19 y se encuentra aislado, realizando sus labores de forma virtual. En la lista de los últimos contagiados también figura la congresista Susel Paredes (quien contrajo el virus por segunda vez); el presidente de Indecopi, Julián Palacín, y, antes, el ministro de Economía, Pedro Francke.

(Andina)

VIDEO SUGERIDO

Todo este tiempo, Evo Morales ingresó al Perú no en calidad de turista, sino en “misión diplomática”, explico el diputado boliviano, José Ormachea en Perú21TV.