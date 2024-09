Estas son las cortitas de hoy martes 17 de septiembre de 2024

César Vásquez

Qué tal ministro

Si con la pasión y vehemencia con que defiende a su presidenta, trabajara, César Vásquez sería de lejos el mejor ministro del planeta. No hay entrevista en la que el cuestionado hombre fuerte de Salud no saque cara por su mandataria. Ayer, al ser consultado por la altísima desaprobación de “su majestad” (90%, según Ipsos), Vásquez no tuvo reparos en victimizar a Boluarte, al aducir que este rechazo se debe a la campaña mediática en su contra. El ministro se ha quedado sin competencia como el máximo defensor de la jefa de Estado, tras las salidas de las titulares de Ambiente y Cultura.

Imagen

Edgard Reymundo

Alternancia

El congresista Edgard Reymundo, del Bloque Democrático Popular, ha presentado un proyecto de ley que restituye la alternancia en la lista de candidatos a la presidencia y vicepresidencias. Así, si una agrupación política postula a una mujer a la presidencia, deberá inscribir a un hombre en la primera vicepresidencia y a una mujer en la segunda vicepresidencia. Si el candidato presidencial es hombre, pues una mujer será la postulante a la primera vicepresidencia, completando la lista con un hombre.

Imagen

César Acuña

No apoya a PL

El gobernador regional de La Libertad ha adelantado que APP no apoyará la fresca propuesta de Perú Libre para que se restituya la inmunidad parlamentaria. César Acuña, cuya bancada votó a favor de la ley del crimen organizado y avaló otros proyectos en favor de sus colegas, entre esos la ‘Ley Soto’, ha salido a explicar ahora que tiene que haber “control político y reglas claras”, y que “no debe haber un abuso político del Congreso”. Ya después de todo el abuso del Parlamento sale a decir eso. Ya pues.

Imagen

Vicente Romero

En la muni de Surco

La Municipalidad de Santiago de Surco informó que el exministro del Interior, Vicente Romero, es el nuevo gerente de seguridad ciudadana de esa comuna y trabajará junto al alcalde Carlos Bruce. Romero fue director de la Policía Nacional y dos veces ministro del Interior, la última en el gobierno de Boluarte, donde fue obligado a dejar al cargo tras ser censurado por el Congreso.